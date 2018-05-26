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Белорус Илья Чергейко выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе

27.05.2018 11:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорус Илья Чергейко выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе
Фото из открытых источников

Белорус Илья Чергейко выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе Белоруска Виктория Чайка выиграла этап Кубка мира по пулевой стрельбе
В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м в финале белорусский спортсмен Илья Чергейко показал лучший результат. Ему удалось во всех семи сериях в каждой попытке попасть в десятку. 

В итоге белорус набрал сумму в 249,5 очков и завоевал «золото». Наш спортсмен опередил ближайшего соперника Владимира Масленникова из России лишь на 0,7 баллов (248,8). «Бронзу» завоевал Лю Шаочань из Китайского Тайбэя с результатом 227,9 баллов.

 
 
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