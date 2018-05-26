Белорус Илья Чергейко выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе

В итоге белорус набрал сумму в 249,5 очков и завоевал «золото». Наш спортсмен опередил ближайшего соперника Владимира Масленникова из России лишь на 0,7 баллов (248,8). «Бронзу» завоевал Лю Шаочань из Китайского Тайбэя с результатом 227,9 баллов.