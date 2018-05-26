ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16-летняя беларуска заняла второе место на российском вокальном конкурсе

27.05.2018 15:11 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

На российском канале «НТВ» закончился второй сезон шоу «Ты супер» – это вокальный конкурс, в котором принимают участие дети, оставшиеся без родителей. Так вот, второе место в нем заняла 16-летняя беларуска из агрогородка Дивин Кобринского района Вера Ярошик, пишет TUT.by. Поздравляем! 

В проекте принимали участие 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. В финал вышли 11 претендентов. Детей журили композитор Игорь Крутой, продюсер Виктор Дробыш и другие. За время конкурса Вера исполняла абсолютно разные песни: от украинской «Обийми» группы «Океан Эльзы», до беларуских культовых «Мой родны кут» на стихи Якуба Коласа и «Зачарованная» на стихи Геннадия Буравкина. К слову, этот хит «Песняров» Вера исполнила в финале. После объявления итогов шоу, Дробыш отметил, что за Веру  «болела вся ее страна и ее президент» и добавил, что для девушки «всегда открыты его сердце, студия и компания». 

Немного о Вере 

Девочка оказалась в детском доме в три года вместе со своим родным братом – их родителей лишили родительских прав. Сейчас Вера учится в 10-м классе Дивинской школы и углубленно изучает беларуский и английский языки. Учится хорошо, как рассказала экс-директор Дивинского детского дома, средний балл Веры 8,5 или «даже чуть больше». Старший брат с прошлого года в детском доме не живет. Он сейчас учится в Высоковском сельскохозяйственном колледже. По словам экс-директора детского дома, сейчас Вера общается и с мамой, и с папой, которые начали новую жизнь: ездит в Брест и там встречается с ними. А на каникулы ее забирает бабушка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На российском канале «НТВ» закончился второй сезон шоу «Ты супер» – это вокальный конкурс, в котором принимают участие дети, оставшиеся без родителей. Так вот,...
 
Новости дня
Новости разные
 
25 тысяч украинцев попросили Порошенко ограничить права ЛГБТ-людей. Президент категорично отказал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика