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16-летняя беларуска заняла второе место на российском вокальном конкурсе
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На российском канале «НТВ» закончился второй сезон шоу «Ты супер» – это вокальный конкурс, в котором принимают участие дети, оставшиеся без родителей. Так вот, второе место в нем заняла 16-летняя беларуска из агрогородка Дивин Кобринского района Вера Ярошик,
В проекте принимали участие 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. В финал вышли 11 претендентов. Детей журили композитор Игорь Крутой, продюсер Виктор Дробыш и другие. За время конкурса Вера исполняла абсолютно разные песни: от украинской «Обийми» группы «Океан Эльзы», до беларуских культовых «Мой родны кут» на стихи Якуба Коласа и «Зачарованная» на стихи Геннадия Буравкина. К слову, этот хит «Песняров» Вера исполнила в финале. После объявления итогов шоу, Дробыш отметил, что за Веру «болела вся ее страна и ее президент» и добавил, что для девушки «всегда открыты его сердце, студия и компания».
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На российском канале «НТВ» закончился второй сезон шоу «Ты супер» – это вокальный конкурс, в котором принимают участие дети, оставшиеся без родителей. Так вот,...
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