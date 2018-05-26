16-летняя беларуска заняла второе место на российском вокальном конкурсе

На российском канале «НТВ» закончился второй сезон шоу «Ты супер» – это вокальный конкурс, в котором принимают участие дети, оставшиеся без родителей. Так вот, второе место в нем заняла 16-летняя беларуска из агрогородка Дивин Кобринского района Вера Ярошик, пишет TUT.by. Поздравляем!

В проекте принимали участие 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. В финал вышли 11 претендентов. Детей журили композитор Игорь Крутой, продюсер Виктор Дробыш и другие. За время конкурса Вера исполняла абсолютно разные песни: от украинской «Обийми» группы «Океан Эльзы», до беларуских культовых «Мой родны кут» на стихи Якуба Коласа и «Зачарованная» на стихи Геннадия Буравкина. К слову, этот хит «Песняров» Вера исполнила в финале. После объявления итогов шоу, Дробыш отметил, что за Веру «болела вся ее страна и ее президент» и добавил, что для девушки «всегда открыты его сердце, студия и компания».



Немного о Вере



Девочка оказалась в детском доме в три года вместе со своим родным братом – их родителей лишили родительских прав. Сейчас Вера учится в 10-м классе Дивинской школы и углубленно изучает беларуский и английский языки. Учится хорошо, как рассказала экс-директор Дивинского детского дома, средний балл Веры 8,5 или «даже чуть больше». Старший брат с прошлого года в детском доме не живет. Он сейчас учится в Высоковском сельскохозяйственном колледже. По словам экс-директора детского дома, сейчас Вера общается и с мамой, и с папой, которые начали новую жизнь: ездит в Брест и там встречается с ними. А на каникулы ее забирает бабушка.