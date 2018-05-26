ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С ветерком на тракторе: в Минске выстроилась огромная очередь, чтобы покататься на легендарных машинах МТЗ

27.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A

На МТЗ работают более 17 тысяч человек, поэтому огромная территория завода стала своеобразным городом в городе: со своими улицами, перекрестками, пешеходными переходами, железной дорогой. Есть, на что посмотреть. Миную проходную и понимаю: с таким же неподдельным интересом сюда пришли толпы людей, целые семьи! Оглядываются и все фотографируют. Продвинутая молодежь с места ведет «прямые эфиры» – показать атмосферу интернет-пользователям, которым прийти не удалось.


Зрелище начинается уже у входа – всю заводскую аллею славы заполонила продукция МТЗ. Тут все: от мала до велика. Маленькие, большие, и трактора-гиганты. В кабину каждого из них можно попасть – посидеть за рулем, посигналить, сделать фото. Дети в восторге от такой возможности. Взрослые только рады: яркий на впечатления выдался денек.


– Минский тракторный завод основали в мае 1946 года, – мужчина проводит сыну импровизированную экскурсию. Подслушиваю: рассказывает со знанием дела, подготовился.


Другие родители предлагают сыну залезть в… колесо. Интересуюсь, зачем.

– Сережке уже четыре года. Каждый раз приходим на день рождения МТЗ и делаем фото с трактором BELARUS-3522. Раньше сын был совсем крохой на фоне этой махины, а теперь вырос. Через пару лет сделаем коллаж, – объясняет Ирина Суркова. Мальчишка хорошо ориентируется в линейке тракторов и с интересом изучает каждую видимую деталь. Немудрено: дедушка Сережи работает на заводе и приобщает внука к изучению техники.


– Каждый 10-й трактор в мире из Беларуси, – громко рассказывает другу другой ребенок. Интересуюсь, откуда такие познания. Малыш, не колеблясь, отвечает:

– Это каждый школьник знает! А вы, тетя, не знали?


Ближе к полудню территория завода-гиганта уже битком набита людьми. Обедают прямо здесь: в продаже шашлыки, чебуреки, сосиски в тесте, сладости, мороженое и напитки. Погода позволяет устроить трапезу на открытом воздухе. Очереди выстраиваются не только в сезонные кафе, но и в лавки с сувенирами. Там все: фирменные шариковые ручки, кепки, майки, керамические кружки, даже деревянные трактора. Покупаешь на 5 рублей и выше, держи бонус – возможность прокатиться на мощном тракторе BELARUS-1523. Под палящим майским солнцем в очередь за этим выстраиваются сотни желающих.


– Сначала инструктаж, потом поездка, – предупреждают всех. Посетители МТЗ в восторге. В предвкушении адреналина – гость Андрей Славомирович. Признается: хоть и взрослый уже, но на такой «аттракцион» попасть очень хочется:

– У детей глаза горят, да и я прокатиться не против. Впечатления на всю жизнь.


Самых маленьких гостей завода катают на необычном «паровозе» – три ярких вагончика прицепили к небольшому трактору BELARUS-320.4, который нарезает круги по территории завода. Очередь тоже нешуточная, но оно того стоит: дети остаются довольными.


– А я с бабушкой пришел, – здоровается со мной Кирилл. – Она тут работает и все про трактора знает.


Надежда Григорьевна Козырицкая кивает: МТЗ отдала более 40 лет! Уже на пенсии, но заводские стены не покидает – трудится тут до сих пор. С радостью устраивает экскурсии для внука: а вдруг, ему понравится, и тот продолжит семейное дело.


Понять, как устроен трактор, из чего он состоит, зеваки стекаются в корпус сборки тракторов. Всем любопытно, что же там творится, в сердце завода.


– Сюда привозят все детали, из которых собираются трактора. Затем машины проверяют, заводят, устраивают своеобразный тест-драйв, – меня вводит в курс дела Дмитрий Грабежов–Рай, мастер производственного участка. Он с коллегами сегодня вышел на работу, чтобы рассказать гостям, как тут все устроено. Между делом делится:

– У нас в семье тракторозаводчан много. Тесть, теща, жена моя. Работаем на одном заводе, но встречаемся тут редко: вы видели, какие тут площади! Каждый занят своим делом.


…С каждым часом на заводе людей все больше. Это масштабный праздник для заводчан и их семей: в день рождения завода по традиции награждают передовиков производства предприятия знаком «за трудовое отличие». Но и для людей, далеких от жизни МТЗ, день открытых дверей стал большим событием.


– Экскурсии по зоопаркам, ботаническим садам и историко-культурным ценностям уже приелись. Хочется экзотики. Промышленный туризм сейчас очень популярен и пользуется спросом, – охотно делится со мной один из гостей тракторного завода.


К слову, в прошлом году МТЗ посетило 810 туристов из 34 стран. Лидеры – Эстония, Латвия, Россия, Германия, Испания. Наши люди тоже активно посещают завод: в 2017 году сюда на экскурсию пришли 2,6 тыс. человек из 71 населенного пункта. Возраст большинства гостей -- 12-18 лет. В этом году туристов ждут больше: с января на МТЗ увеличили количество экскурсий в рабочие дни предприятия. Теперь они проходят в 9.00, 11.00, 13.00 и 15.00. На завод пускают даже девятилетних детишек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На МТЗ работают более 17 тысяч человек, поэтому огромная территория завода стала своеобразным городом в городе: со своими улицами, перекрестками,...
 
Новости дня
Новости разные
 
16-летняя беларуска заняла второе место на российском вокальном конкурсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика