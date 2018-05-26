С ветерком на тракторе: в Минске выстроилась огромная очередь, чтобы покататься на легендарных машинах МТЗ





На МТЗ работают более 17 тысяч человек, поэтому огромная территория завода стала своеобразным городом в городе: со своими улицами, перекрестками, пешеходными переходами, железной дорогой. Есть, на что посмотреть. Миную проходную и понимаю: с таким же неподдельным интересом сюда пришли толпы людей, целые семьи! Оглядываются и все фотографируют. Продвинутая молодежь с места ведет «прямые эфиры» – показать атмосферу интернет-пользователям, которым прийти не удалось.





Зрелище начинается уже у входа – всю заводскую аллею славы заполонила продукция МТЗ. Тут все: от мала до велика. Маленькие, большие, и трактора-гиганты. В кабину каждого из них можно попасть – посидеть за рулем, посигналить, сделать фото. Дети в восторге от такой возможности. Взрослые только рады: яркий на впечатления выдался денек.





– Минский тракторный завод основали в мае 1946 года, – мужчина проводит сыну импровизированную экскурсию. Подслушиваю: рассказывает со знанием дела, подготовился.





Другие родители предлагают сыну залезть в… колесо. Интересуюсь, зачем.

– Сережке уже четыре года. Каждый раз приходим на день рождения МТЗ и делаем фото с трактором BELARUS-3522. Раньше сын был совсем крохой на фоне этой махины, а теперь вырос. Через пару лет сделаем коллаж, – объясняет Ирина Суркова. Мальчишка хорошо ориентируется в линейке тракторов и с интересом изучает каждую видимую деталь. Немудрено: дедушка Сережи работает на заводе и приобщает внука к изучению техники.





– Каждый 10-й трактор в мире из Беларуси, – громко рассказывает другу другой ребенок. Интересуюсь, откуда такие познания. Малыш, не колеблясь, отвечает:

– Это каждый школьник знает! А вы, тетя, не знали?





Ближе к полудню территория завода-гиганта уже битком набита людьми. Обедают прямо здесь: в продаже шашлыки, чебуреки, сосиски в тесте, сладости, мороженое и напитки. Погода позволяет устроить трапезу на открытом воздухе. Очереди выстраиваются не только в сезонные кафе, но и в лавки с сувенирами. Там все: фирменные шариковые ручки, кепки, майки, керамические кружки, даже деревянные трактора. Покупаешь на 5 рублей и выше, держи бонус – возможность прокатиться на мощном тракторе BELARUS-1523. Под палящим майским солнцем в очередь за этим выстраиваются сотни желающих.





– Сначала инструктаж, потом поездка, – предупреждают всех. Посетители МТЗ в восторге. В предвкушении адреналина – гость Андрей Славомирович. Признается: хоть и взрослый уже, но на такой «аттракцион» попасть очень хочется:

– У детей глаза горят, да и я прокатиться не против. Впечатления на всю жизнь.





Самых маленьких гостей завода катают на необычном «паровозе» – три ярких вагончика прицепили к небольшому трактору BELARUS-320.4, который нарезает круги по территории завода. Очередь тоже нешуточная, но оно того стоит: дети остаются довольными.





– А я с бабушкой пришел, – здоровается со мной Кирилл. – Она тут работает и все про трактора знает.





Надежда Григорьевна Козырицкая кивает: МТЗ отдала более 40 лет! Уже на пенсии, но заводские стены не покидает – трудится тут до сих пор. С радостью устраивает экскурсии для внука: а вдруг, ему понравится, и тот продолжит семейное дело.





Понять, как устроен трактор, из чего он состоит, зеваки стекаются в корпус сборки тракторов. Всем любопытно, что же там творится, в сердце завода.





– Сюда привозят все детали, из которых собираются трактора. Затем машины проверяют, заводят, устраивают своеобразный тест-драйв, – меня вводит в курс дела Дмитрий Грабежов–Рай, мастер производственного участка. Он с коллегами сегодня вышел на работу, чтобы рассказать гостям, как тут все устроено. Между делом делится:

– У нас в семье тракторозаводчан много. Тесть, теща, жена моя. Работаем на одном заводе, но встречаемся тут редко: вы видели, какие тут площади! Каждый занят своим делом.





…С каждым часом на заводе людей все больше. Это масштабный праздник для заводчан и их семей: в день рождения завода по традиции награждают передовиков производства предприятия знаком «за трудовое отличие». Но и для людей, далеких от жизни МТЗ, день открытых дверей стал большим событием.





– Экскурсии по зоопаркам, ботаническим садам и историко-культурным ценностям уже приелись. Хочется экзотики. Промышленный туризм сейчас очень популярен и пользуется спросом, – охотно делится со мной один из гостей тракторного завода.





К слову, в прошлом году МТЗ посетило 810 туристов из 34 стран. Лидеры – Эстония, Латвия, Россия, Германия, Испания. Наши люди тоже активно посещают завод: в 2017 году сюда на экскурсию пришли 2,6 тыс. человек из 71 населенного пункта. Возраст большинства гостей -- 12-18 лет. В этом году туристов ждут больше: с января на МТЗ увеличили количество экскурсий в рабочие дни предприятия. Теперь они проходят в 9.00, 11.00, 13.00 и 15.00. На завод пускают даже девятилетних детишек.