Галкин показал фото с Пугачевой, на котором ему три года





В своем Instagram известный российский шоумен выложил фотографию 1979 года, на которой Примадонна запечатлена вместе с его родителями. "Фотобомба из прошлого. 1979 год, ГДР. Мои родители на ужине с Аллой", - прокомментировал Галкин фотографию.

Как оказалось, в то время семья Галкина переехала в ГДР, куда на гастроли приехала и главная звезда советской эстрады.

"А где ты?", - написал в комментариях бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. "Я под столом, мне три года", - отшутился в ответ нынешний избранник Примадонны.