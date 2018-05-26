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Галкин показал фото с Пугачевой, на котором ему три года

27.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В своем Instagram известный российский шоумен выложил фотографию 1979 года, на которой Примадонна запечатлена вместе с его родителями. "Фотобомба из прошлого. 1979 год, ГДР. Мои родители на ужине с Аллой", - прокомментировал Галкин фотографию.

Как оказалось, в то время семья Галкина переехала в ГДР, куда на гастроли приехала и главная звезда советской эстрады.

"А где ты?", - написал в комментариях бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. "Я под столом, мне три года", - отшутился в ответ нынешний избранник Примадонны.


 
 
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В своем Instagram известный российский шоумен выложил фотографию 1979 года, на которой Примадонна запечатлена вместе с его родителями. "Фотобомба из...
 
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