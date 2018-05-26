Эксперты назвали самые беспроблемные автомобили





Довольно неожиданно, на первом месте оказался седан Hyundai Accent. Составители рейтинга уверяют, что владельцы корейского автомобиля практически не переживают о возможных поломках или иных неисправностях.

На второй строчке расположился кроссовер Chevrolet Equinox. Традиционный лидер подобных рейтингов Toyota Corollа в этот раз занял лишь третье место. У Honda сразу два автомобиля попали в ТОП-5 самых беспроблемных: Civic и CR-V заняли 4-ю и 5-ю строчку, соответственно.

Составители рейтинга уточнили, что они учитывали данные об отзывных компаниях в США, в ходе которых производитель приглашает покупателя к дилеру для осмотра и замены деталей, которые подлежат гарантийной замене. По их мнению, статистика отзывных компаний является важным критерием при выборе нового автомобиля.