



В интервью испанской газете Marca он заявил, что пока не может гарантировать, что останется в составе "сливочных" на следующий сезон. А уже после вчерашнего победного матча над "Ливерпулем" он сказал, что ему было хорошо в "Реале", но в ближайшие дни он все расскажет о своем будущем. "Возможно, это не лучшее время для подобных заявлений, но я хочу быть честен. Скоро что-то произойдет, в течение недели я сделаю заявление. Болельщики всегда поддерживали меня, они навсегда в моем сердце", - сказал лидер "Реала".

Подобные выражения, естественно, насторожили не только болельщиков мадриской команды, но и ее владельца Флорентино Переса. На вопрос журналистов о ситуации с Роналду он лишь отметил, что у португальца действующий контракт до 2021 года, поэтому не может быть и речи о его переходе.

Криштиану Роналду перешел в мадридский "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед" за рекордные по тем временам 93,4 миллиона евро. В составе "сливочных" он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и дважды в чемпионате Испании.