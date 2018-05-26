|
Роналду в течение недели определится со своим будущим в "Реале"
27.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
В интервью испанской газете Marca он заявил, что пока не может гарантировать, что останется в составе "сливочных" на следующий сезон. А уже после вчерашнего
Подобные выражения, естественно, насторожили не только болельщиков мадриской команды, но и ее владельца Флорентино Переса. На вопрос журналистов о ситуации с Роналду он лишь отметил, что у португальца действующий контракт до 2021 года, поэтому не может быть и речи о его переходе.
Криштиану Роналду перешел в мадридский "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед" за рекордные по тем временам 93,4 миллиона евро. В составе "сливочных" он четырежды побеждал в Лиге чемпионов и дважды в чемпионате Испании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью испанской газете Marca он заявил, что пока не может гарантировать, что останется в составе "сливочных" на следующий сезон. А уже после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)