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Активисты вышли на улицы Берлина, чтобы заглушить марш, созванный правопопулистской "Альтернативой для Германии" - СМИ

27.05.2018 15:35 — Разное | Интерфакс  
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Тысячи активистов левого толка и противников расизма вышли на улицы Берлина, чтобы противостоять маршу, созванному германской правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщают в воскресенье немецкие СМИ.

По их данным, объединившись под знаменем "Остановите ненависть", демонстранты заявили, что хотят заглушить марш, организованный АдГ.

При этом члены АдГ обвинили некоторых противников в угрозе применения насилия.

Тысячи сторонников АдГ собрались на главном железнодорожном вокзале Берлина для проведения своего марша "За будущее Германии", который должен завершиться у Бранденбургских ворот.

 
 
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Тысячи активистов левого толка и противников расизма вышли на улицы Берлина, чтобы противостоять маршу, созванному германской правопопулистской партией...
 
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