Беларусь предлагает создать особый правовой режим торговли между Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Китаем. Такое предложение высказал глава администрации парка Александр Ярошенко во время посещения парка заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем в воскресенье.

"Мы видим заинтересованность наших инвесторов в том, чтобы поставлять инновации, продукцию в КНР. Если бы мы создали особый правовой режим торговли между "Великим камнем" и Китаем, это было бы очень полезно для развития парка», - цитирует А.Ярошенко госагентство «БелТА» .

«Второе предложение касается так называемого транспортного зеленого коридора между Китаем, Россией, Беларусью и Европой. Мы бы хотели, чтобы транспорт двигался по этому направлению не дольше 4-5 дней", - продолжил глава администрации парка.

Он отметил, что ведется активная работа с китайскими партнерами на межрегиональном уровне. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы какая-то крепкая провинция Китая создала субпарк в "Великом камне". Мы были в провинции Сычуань, предлагали губернатору осуществить такой проект. Мы готовы оказать полное содействие и создать все условия", - подчеркнул А.Ярошенко.

Кроме того, он рассказал заместителю председателя КНР о том, как развивается "Великий камень". "Предоставленные резидентам преференции позволили нам серьезно продвинуться в привлечении инвесторов. В конце 2016 года у нас было 8 резидентов. 26 мая мы приняли 35-го резидента. При этом среди них 19 резидентов из КНР, 9 - из Беларуси, остальные - из разных стран мира. У нас есть проекты из США, Германии, Австрии, Литвы, России, Израиля. Мы позиционируем нашу площадку как международный проект. Планируем, что к концу года у нас будет не меньше 40 резидентов", - обратил внимание глава администрации парка.

Также он указал на активную работу, которая ведется с китайскими партнерами на межрегиональном уровне. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы какая-то крепкая провинция Китая создала субпарк в "Великом камне". Мы были в провинции Сычуань, предлагали губернатору осуществить такой проект. Мы готовы оказать полное содействие и создать все условия", - подчеркнул А.Ярошенко.

Касаясь предоставленных резидентам преференций, он констатировал, что они «позволили нам серьезно продвинуться в привлечении инвесторов». «В конце 2016 года у нас было 8 резидентов. 26 мая мы приняли 35-го резидента. При этом среди них 19 резидентов из КНР, 9 - из Беларуси, остальные - из разных стран мира. У нас есть проекты из США, Германии, Австрии, Литвы, России, Израиля. Мы позиционируем нашу площадку как международный проект. Планируем, что к концу года у нас будет не меньше 40 резидентов", - рассказал А.Ярошенко.

Официальный визит заместителя председателя КНР в Беларусь продлится по 29 мая. Запланированы официальные переговоры Андрея Кобякова и Ван Цишаня в расширенном составе. Программой пребывания также предусмотрено посещение Ван Цишанем Белорусского государственного университета.