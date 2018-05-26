ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Великий камень" будет определяющим проектом в успешной реализации "Одного пояса и одного пути" – зампред КНР

27.05.2018 14:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Проект Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будет определяющим в успешной реализации инициативы "Один пояс и один путь" на глобальном уровне, заявил заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань в воскресенье по итогам посещения индустриального парка.

"Великий камень" - это очень важный проект в развитии инициативы "Один пояс и один путь". Если получится здесь - то получится реализовать эту инициативу везде, в целом", - заявил В.Цишань, резюмируя увиденное на площадке парка, сообщает госагентство «БелТА».

О работе по развитию парка и его перспективах к 2020 году зампредседателя КНР проинформировали глава администрации "Великого камня" Александр Ярошенко и главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.

Ван Цишань поделился своим видением перспектив парка". "Надо думать и усиливать инвестиции в парк. В Китае много парков, в мире "Великий камень" - один. Он должен быть успешным", - подчеркнул зампредседателя КНР.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска.

Инфраструктура парка включит в себя промышленные, транспортные объекты, зоны жилой застройки, включая социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.

В 2017 году индустриальный парк "Великий камень" стал территориальной единицей Беларуси, его администрация получила право присваивать наименования элементам улично-дорожной сети на территории парка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будет определяющим в успешной реализации инициативы "Один пояс и один путь" на глобальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня православные празднуют День Святой Троицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика