"Великий камень" будет определяющим проектом в успешной реализации "Одного пояса и одного пути" – зампред КНР

Проект Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" будет определяющим в успешной реализации инициативы "Один пояс и один путь" на глобальном уровне, заявил заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань в воскресенье по итогам посещения индустриального парка.

"Великий камень" - это очень важный проект в развитии инициативы "Один пояс и один путь". Если получится здесь - то получится реализовать эту инициативу везде, в целом", - заявил В.Цишань, резюмируя увиденное на площадке парка, сообщает госагентство «БелТА» .

О работе по развитию парка и его перспективах к 2020 году зампредседателя КНР проинформировали глава администрации "Великого камня" Александр Ярошенко и главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.

Ван Цишань поделился своим видением перспектив парка". "Надо думать и усиливать инвестиции в парк. В Китае много парков, в мире "Великий камень" - один. Он должен быть успешным", - подчеркнул зампредседателя КНР.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска.

Инфраструктура парка включит в себя промышленные, транспортные объекты, зоны жилой застройки, включая социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.

В 2017 году индустриальный парк "Великий камень" стал территориальной единицей Беларуси, его администрация получила право присваивать наименования элементам улично-дорожной сети на территории парка.