Минский тракторный завод открыл двери для всех желающих

В каждом новом тракторе – ещё больше мощностей и технологий. Минский тракторный завод сегодня открыл двери для всех желающих – показывает новейшие образцы техники. Сегодня МТЗ – 72 года!

Посетители в первой половине дня могли побывать во всех цехах, прокатиться на тракторах и оценить передовые разработки конструкторов завода. Организаторы подготовили также конкурсы и викторины. Поздравить коллектив завода в день рождения приехали руководители министерств и предприятий-партнёров. А с гендиректором МТЗ каждый желающий мог даже сделать селфи, а при желании и узнать от руководителя о новом тракторе, на который завод делает ставку в этом году.

Сегодня же на заводе в честь годовщины наградили лучших сотрудников и журналистов, которые активнее других рассказывают о продвижении тракторов «Беларус» в мире. Среди лауреатов – репортёры ОНТ. Особо отмечен профессионализм творческой группы программы «Контуры».