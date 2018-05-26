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Минский тракторный завод открыл двери для всех желающих

27.05.2018 16:46 — Разное | ОНТ  
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В каждом новом тракторе – ещё больше мощностей и технологий. Минский тракторный завод сегодня открыл двери для всех желающих – показывает новейшие образцы техники. Сегодня МТЗ – 72 года!

Посетители в первой половине дня могли побывать во всех цехах, прокатиться на тракторах и оценить передовые разработки конструкторов завода. Организаторы подготовили также конкурсы и викторины. Поздравить коллектив завода в день рождения приехали руководители министерств и предприятий-партнёров. А с гендиректором МТЗ каждый желающий мог даже сделать селфи, а при желании и узнать от руководителя о новом тракторе, на который завод делает ставку в этом году.

Сегодня же на заводе в честь годовщины наградили лучших сотрудников и журналистов, которые активнее других рассказывают о продвижении  тракторов «Беларус» в мире. Среди лауреатов – репортёры ОНТ. Особо отмечен профессионализм творческой группы программы «Контуры». 

 
 
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​В каждом новом тракторе – ещё больше мощностей и технологий. Минский тракторный завод сегодня открыл двери для всех желающих – показывает новейшие образцы...
 
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