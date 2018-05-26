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В Сирии при нападении террористов погибли четыре российских военных
Новости России. В Сирии погибли четверо российских военнослужащих.
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Сирийские военные и российские военные советники уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением. Столкновение шло примерно час.
В бою погибли два российских военнослужащих, ещё пятерых госпитализировали. Жизни двух пациентов спасти не удалось.
Всех участвовавших в обороне россиян представили к государственным наградам.
Весной 2018 года в Сирии разбился российский вертолёт.
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Новости России. В Сирии погибли четверо российских военнослужащих. По сведениям РИА Новости, ночью на артиллерийскую батарею в провинции Дейр-эз-Зор было...
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