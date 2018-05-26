Автобус с болельщиками попал в аварию во Франции

На юго-востоке Франции автобус с болельщиками попал в жуткую аварию. Три человека погибли.

11 пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. По предварительным данным, ДТП произошло из-за проблем с колесом. Автобус потерял управление и вылетел с трассы. В салоне находились более 30 пассажиров, в основном – подростки. Они возвращались с матча по регби, который проходил в Лионе.