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​Раритетный британский корабль ушёл на дно Ирландского моря

27.05.2018 17:00 — Разное | ОНТ  
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Речь о пароходе-гостинице «Оливер Кромвель».

Его построили ещё в 1922, а спустя десять лет преобразовали в плавучий отель для круизов. Судно простояло на воде без малого век, а затонуло за считанные минуты. На кадрах видно, как корабль практически вертикально встал кормой вверх. Сотрудникам береговой охраны оставалось лишь наблюдать за гибелью легенды. Это плавание для судна «Оливер Кромвель» стало первым и последним после реставрации.

 
 
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Речь о пароходе-гостинице «Оливер Кромвель».
 
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