Крупнейший парк развлечений загорелся в Германии

Чрезвычайными эти выходные стали в Германии. Крупнейший парк развлечений загорелся в городе Руст.

Огонь вспыхнул на складе и в считанные минуты охватил аттракционы и подсобные помещения. Чтобы потушить пожар, пришлось задействовать авиацию, на помощь прибыли спасатели из соседнего региона. В момент возгорания в парке находились 25 тысяч человек. Чтобы всех эвакуировать, понадобился целый час. Пострадали трое пожарных.