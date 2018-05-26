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Пограничная служба отмечает 100-летие в парке Горького

27.05.2018 17:04 — Разное | ОНТ  
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Госграницу сегодня перенесли в самый центр Минска. В парке Горького (по случаю столетия службы) пограничники показали, кто и как охраняет рубежи.

Без собак даже с новейшей техникой на границе сегодня не обойтись. Кстати, в последнее время всё чаще новобранцы приходят на службу со своими питомцами. На аллеях парка сегодня – выставка военной техники и спецформы. А по Свислочи любой желающий мог прокатиться на служебных катерах, на которых обычно патрулируют границу.

Свой профессиональный праздник пограничники отметят завтра. В этот же день стартует эстафета, участники которой проедут вдоль всей границы, через города и сёла, побывают на всех заставах. Финиширует она 22 июня в Брестской крепости. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Госграницу сегодня перенесли в самый центр Минска. В парке Горького (по случаю столетия службы) пограничники показали, кто и как охраняет рубежи.
 
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