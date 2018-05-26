Пограничная служба отмечает 100-летие в парке Горького

Госграницу сегодня перенесли в самый центр Минска. В парке Горького (по случаю столетия службы) пограничники показали, кто и как охраняет рубежи.

Без собак даже с новейшей техникой на границе сегодня не обойтись. Кстати, в последнее время всё чаще новобранцы приходят на службу со своими питомцами. На аллеях парка сегодня – выставка военной техники и спецформы. А по Свислочи любой желающий мог прокатиться на служебных катерах, на которых обычно патрулируют границу.

Свой профессиональный праздник пограничники отметят завтра. В этот же день стартует эстафета, участники которой проедут вдоль всей границы, через города и сёла, побывают на всех заставах. Финиширует она 22 июня в Брестской крепости.