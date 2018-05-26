​День Святой Троицы отмечают православные и католики

С самого утра верующие идут в храмы, чтобы в общей молитве прославлять Бога в трёх его ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа.

Праздник установлен в память о евангельском событии – сошествии Святого Духа на апостолов, которое произошло на 50 день после воскресения Иисуса Христа. Поэтому этот день ещё называют Пятидесятницей, а также днём рождения Церкви Христовой.

На Троицу дома и храмы украшают свежей зеленью, которая символизирует обновление души. Букеты из цветов и трав прихожане приносят с собой для освящения.