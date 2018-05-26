Агрогородок Малеч недавно принимал участников областного автопробега «Молодежь за безопасность и спорт»

Вот уже в третий раз агрогородок Малеч Березовского района послужил финальным «аккордом» областного автопробега «Молодежь за безопасность и спорт», участники которого в этом году преодолели около 1000 км.

Гостей было немного, тем не менее их появление вызвало у воспитанников Малечской санаторной школы-интерната бурю эмоций. Ранним солнечным вечером 20 апреля к учреждению образования подъехала замечательная компания: символ ХК «Динамо-Минск» – ростовая кукла Зубрик – вместе с группой брестских спасателей и знакомым уже всем псом Винни во главе с заместителем начальника центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС подполковником Юрием Колядой. Были среди гостей и «новенькие»: представители Брестской областной организации ОСВОД.

Принимающая сторона гостей встречала шумно и радостно, с хлебом-солью, над входом в здание красовалась растяжка «Приветствуем участников автопробега!». С ребятишками спасателей познакомил директор Малечской санаторной школы-интерната Петр Крупский. А инспектор группы пропаганды и взаимодействия Березовского РОЧС Артем Говорко вручил на память гостям книги о Березовщине, чему те, кстати, были приятно удивлены. Равно как и талантливым выступлениям малеч-ских артистов, в том числе и совсем юных. После этого неугомонный Зубрик расшевелил стеснительных ребят ритмичными физическими упражнениями.

Цели акции остались прежними – пропаганда спорта, ознакомление ребят с основами безопасности, поддержка идей здорового образа жизни. Юрий Геннадьевич рассказал, что с каждым годом автопробег «обрастает» новыми структурами. Так, на этот раз к МЧС и областной организационной структуре БФСО «Динамо» присоединились УВД Брестского обл-исполкома, Брестский ганд-больный клуб им. Мешкова, Брестская организация ОСВОД. С каждым годом, уверяет Юрий Коляда, количество участников будет увеличиваться. Ведь многочисленная команда – это еще больше призов, конкурсов и отличного настроения. Так и в Малечской санаторной школе-интернате подарки в виде книг, буклетов, брошюр и канцелярских принадлежностей дети во время небольшой викторины по правилам безопасного поведения, а также директор учреждения получили от всех структур, которые приложили руку к организации ежегодной акции.

Участники автопробега за три дня посетили дома семейного типа и детские школы-интернаты области (всего более десяти) и порадовали более тысячи ребят. Разумеется, каждая организация и каждое учреждение представляли свое направление деятельности. Так, в Малече сотрудники брестского ОСВОДа пригласили двух смельчаков на необычный конкурс (на фото). Задача участников – как можно оперативней надеть настоящий спасательный жилет. Ребята справились на ура, пусть и не без помощи осводовцев. Не забыли и о традиционном «ритуале»: немного совместных усилий спасателей, директора, ребят – и очередное деревце как символ здоровья появилось на территории школы.

Фото автора.