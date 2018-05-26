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«Стритбольные девчата». Березовчанки стали победителями областных соревнований по уличному баскетболу

27.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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На областных соревнованиях по стритболу в г. Ивацевичи в рамках спартакиады среди детей и подростков по месту жительства девичья команда Березовского ФСК «Кречет» заняла первое место.

Юноши выступили неудачно, проиграв в отборочной группе команде Кобринского района и заняв в группе второе место, не прошли в финальный этап.

А вот девчата – красавицы! Победив на групповом турнире дружины Кобринского, Ивановского районов и г. Пинска, они и в финальной «пульке» продолжили победную поступь: были повержены команда из Каменецкого района и хозяйки турнира.

И теперь березовские девушки будут представлять Брестскую область на республиканской спартакиаде. Состав нашей команды: Карина Левчук, Маргарита Тюшкевич, Вероника Явтухович, Дарья Литвяк, Алеся Нелипович. Все они учатся в СШ №3 г. Березы и занимаются баскетболом под руководством тренера Валерия Трухана.

Пожелаем девчатам удачного выступления и на республиканском уровне.

 
 
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На областных соревнованиях по стритболу в г. Ивацевичи в рамках спартакиады среди детей и подростков по месту жительства девичья команда Березовского ФСК...
 
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