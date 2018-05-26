​Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выиграли золотые медали мужского чемпионата Беларуси

В финальной серии столичная команда победила «Борисфен».

Решающим стал третий матч противостояния, который прошёл в Могилёве. Хозяева достойно играли с фаворитом и даже выходили вперёд в счёте, но в итоге уступили минчанам – 82:94. «Цмокi» выиграли серию со счётом 3:0 и стали 10-кратными чемпионами Беларуси.