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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выиграли золотые медали мужского чемпионата Беларуси
В финальной серии столичная команда победила «Борисфен».
Решающим стал третий матч противостояния, который прошёл в Могилёве. Хозяева достойно играли с фаворитом и даже выходили вперёд в счёте, но в итоге уступили минчанам – 82:94. «Цмокi» выиграли серию со счётом 3:0 и стали 10-кратными чемпионами Беларуси.
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В финальной серии столичная команда победила «Борисфен».
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