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​Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Венгрию в матче Евролиги в Минске

27.05.2018 17:32 — Разное | ОНТ  
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На площадке «Чижовка-Арены» наши волейболисты не оставили шансов соперникам – 3:0. Самый результативный в этой встрече – Павел Авдоченко – 16 очков. 

В турнирной таблице белорусы на втором месте. С лидером (командой Хорватии) наша сборная сыграет выездной матч 2 июня, а до этого (30 мая) – с Албанией. Групповой этап белорусы завершат 6 июня гостевым поединком против волейболистов Венгрии.

Женская сборная потерпела в Евролиге первое поражение. Команда также играла на «Чижовка-Арене»  – против Испании. Выиграть у соперниц белоруски смогли лишь одну партию и уступили в матче с итоговым счётом 1:3.

На групповом этапе Евролиги нашей команде осталось провести ещё три поединка – ответный с Испанией (30 мая), а также два матча с Чехией (2 и 6 июня). 

 
 
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На площадке «Чижовка-Арены» наши волейболисты не оставили шансов соперникам – 3:0. Самый результативный в этой встрече – Павел Авдоченко – 16 очков.
 
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