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Илья Чергейко выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене
Белорус показал лучший результат в финальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на десять метров.
Во всех семи сериях в каждой попытке он попадал в десятку. С суммой 249,5 десятых балла Чергейко занял первое место.
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Белорус показал лучший результат в финальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на десять метров.
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