«День Принцесс» – отчётный концерт по художественной гимнастике школы Александры Наркевич прошёл в Минске

Дворец игровых видов спорта в Уручье на один день превратился в центр художественной гимнастики. Заполненные трибуны, волнительные моменты для родителей и детей – всё это атрибуты «Дня Принцесс» – именно так назвала отчётный концерт своей школы Александра Наркевич.

Под руководством серебряного призёра Олимпийских игр совсем юные грации умело демонстрировали всё то, чему уже успели научиться. Где-то волновались, но здесь выручала поддержка собравшихся на трибунах родителей. Среди тех, кто отдал свою дочь в самый грациозный вид спорта – чемпион мира и Европы по самбо, победитель I Европейских игр Степан Попов.

В коллекции школы пять наград, в том числе и Гран-при главного детского турнира Baby Cup. Многие воспитанницы Александры Наркевич переходят в Республиканский центр олимпийской подготовки и уже профессионально занимаются художественной гимнастикой.