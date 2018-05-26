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«День Принцесс» – отчётный концерт по художественной гимнастике школы Александры Наркевич прошёл в Минске

27.05.2018 17:48 — Разное | ОНТ  
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Дворец игровых видов спорта в Уручье на один день превратился в центр художественной гимнастики. Заполненные трибуны, волнительные моменты для родителей и детей – всё это атрибуты «Дня Принцесс» – именно так назвала отчётный концерт своей школы Александра Наркевич.

Под руководством серебряного призёра Олимпийских игр совсем юные грации умело демонстрировали всё то, чему уже успели научиться. Где-то волновались, но здесь выручала поддержка собравшихся на трибунах родителей. Среди тех, кто отдал свою дочь в самый грациозный вид спорта – чемпион мира и Европы по самбо, победитель I Европейских игр Степан Попов.

В коллекции школы пять наград, в том числе и Гран-при главного детского турнира Baby Cup. Многие воспитанницы Александры Наркевич переходят в Республиканский центр олимпийской подготовки и уже профессионально занимаются художественной гимнастикой. 

 
 
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​Дворец игровых видов спорта в Уручье на один день превратился в центр художественной гимнастики. Заполненные трибуны, волнительные моменты для родителей и детей...
 
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