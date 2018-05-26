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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно на месте съемок «Белых Рос» установили скульптуры героев фильма «Белые Росы» вышли на экран в 1983 году. Ленту снимали в микрорайонах Переселка и Девятовка. Скульптуры установили на пересечении улиц Дзержинского и...

«Белые Росы» вышли на экран в 1983 году. Ленту снимали в микрорайонах Переселка и Девятовка.Скульптуры установили на пересечении улиц Дзержинского и Курчатова рядом с колодцем, фигурировавшем в фильме. Там же поставили информационную табличку. В этом районе ведется активное строительство многоэтажек, ранее здесь снесли последний частный дом.