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В Гродно на месте съемок «Белых Рос» установили скульптуры героев фильма
27.05.2018 17:58 — Разное | Беларусь Сегодня
«Белые Росы» вышли на экран в 1983 году. Ленту снимали в микрорайонах Переселка и Девятовка.
Скульптуры установили на пересечении улиц Дзержинского и Курчатова рядом с колодцем, фигурировавшем в фильме. Там же поставили информационную табличку. В этом районе ведется активное строительство многоэтажек, ранее здесь снесли последний частный дом.
Фото:
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«Белые Росы» вышли на экран в 1983 году. Ленту снимали в микрорайонах Переселка и Девятовка. Скульптуры установили на пересечении улиц Дзержинского и...
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