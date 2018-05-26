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Между «Великим камнем» и Китаем могут установить особый правовой режим торговли

27.05.2018 17:58 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Сегодня, 27 мая, в Беларусь прибыл заместитель председателя КНР Ван Цишань, для которого это первый официальный визит за рубеж на данном посту. В Национальном аэропорту Минск его встретил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Там же состоялись переговоры.

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После чего зампред КНР отправился в «Великий камень», где посетил торгово-выставочный центр и подстанцию. Ван Цишаню рассказали об истории индустриального парка, о предоставленных резидентам преференциях и высказали предложения по стимулированию развития «Великого камня».

— Мы видим заинтересованность наших инвесторов в том, чтобы поставлять инновации, продукцию в КНР. Если бы мы создали особый правовой режим торговли между «Великим камнем» и Китаем, это было бы очень полезно для развития парка, — цитирует Ярошенко БЕЛТА. — Второе предложение касается так называемого транспортного зеленого коридора между Китаем, Россией, Беларусью и Европой. Мы бы хотели, чтобы транспорт двигался по этому направлению не дольше 4-5 дней.



Он также подчеркнул, что сейчас идет активная работа с китайскими партнерами на межрегиональном уровне.

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— Мы очень заинтересованы в том, чтобы какая-то крепкая провинция Китая создала субпарк в «Великом камне». Мы были в провинции Сычуань, предлагали губернатору осуществить такой проект. Мы готовы оказать полное содействие и создать все условия, — добавил глава администрации парка.

Кроме того, Александр Ярошенко сообщил Ван Цишаню, что предоставленные резидентам преференции позволили продвинуться в привлечении инвесторов: в конце 2016-го в «Великом камне» насчитывалось восемь резидентов, а 26 мая это года был принят 35-й. Большая часть резидентов из Китая — 19, из нашей страны — девять, а остальные — из разных государств, среди которых США, Германия, Австрия, Литва, Россия, Израиль.

— Мы позиционируем нашу площадку как международный проект. Планируем, что к концу года у нас будет не меньше 40 резидентов, — резюмировал глава администрации парка.

Фото: БЕЛТА
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 27 мая, в Беларусь прибыл заместитель председателя КНР Ван Цишань, для которого это первый официальный визит за рубеж на данном посту. В Национальном...
 
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