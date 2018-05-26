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Между «Великим камнем» и Китаем могут установить особый правовой режим торговли
27.05.2018 17:58 — Разное | Беларусь Сегодня
Сегодня, 27 мая, в Беларусь прибыл заместитель председателя КНР Ван Цишань, для которого это первый официальный визит за рубеж на данном посту. В Национальном аэропорту Минск его встретил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Там же состоялись переговоры.
После чего зампред КНР отправился в «Великий камень», где посетил торгово-выставочный центр и подстанцию. Ван Цишаню рассказали об истории индустриального парка, о предоставленных резидентам преференциях и высказали предложения по стимулированию развития «Великого камня».
— Мы видим заинтересованность наших инвесторов в том, чтобы поставлять инновации, продукцию в КНР. Если бы мы создали особый правовой режим торговли между «Великим камнем» и Китаем, это было бы очень полезно для развития парка, — цитирует Ярошенко
Он также подчеркнул, что сейчас идет активная работа с китайскими партнерами на межрегиональном уровне.
— Мы очень заинтересованы в том, чтобы какая-то крепкая провинция Китая создала субпарк в «Великом камне». Мы были в провинции Сычуань, предлагали губернатору осуществить такой проект. Мы готовы оказать полное содействие и создать все условия, — добавил глава администрации парка.
Кроме того, Александр Ярошенко сообщил Ван Цишаню, что предоставленные резидентам преференции позволили продвинуться в привлечении инвесторов: в конце 2016-го в «Великом камне» насчитывалось восемь резидентов, а 26 мая это года был принят 35-й. Большая часть резидентов из Китая — 19, из нашей страны — девять, а остальные — из разных государств, среди которых США, Германия, Австрия, Литва, Россия, Израиль.
— Мы позиционируем нашу площадку как международный проект. Планируем, что к концу года у нас будет не меньше 40 резидентов, — резюмировал глава администрации парка.
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Сегодня, 27 мая, в Беларусь прибыл заместитель председателя КНР Ван Цишань, для которого это первый официальный визит за рубеж на данном посту. В Национальном...
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