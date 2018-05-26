ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомельском районе сгорел дом, без крова осталась семья с детьми

27.05.2018 17:58 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Прибывшие на место происшествия пожарные сбили его, однако дом практически сгорел. Более того ветер перенес искры на соседнюю усадьбу, где пострадали крыша жилья и не только.


Как сообщают очевидцы, без крова осталась семья с тремя детьми. Они ждали спасателей на улице, не пострадали.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: gomel.today

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывшие на место происшествия пожарные сбили его, однако дом практически сгорел. Более того ветер перенес искры на соседнюю усадьбу, где пострадали крыша...
 
Новости дня
Новости разные
 
«День Принцесс» – отчётный концерт по художественной гимнастике школы Александры Наркевич прошёл в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика