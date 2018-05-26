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В Гомельском районе сгорел дом, без крова осталась семья с детьми
27.05.2018 17:58 — Разное | Беларусь Сегодня
Прибывшие на место происшествия пожарные сбили его, однако дом практически сгорел. Более того ветер перенес искры на соседнюю усадьбу, где пострадали крыша жилья и не только.
Как сообщают очевидцы, без крова осталась семья с тремя детьми. Они ждали спасателей на улице, не пострадали.
Причины пожара устанавливаются.
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Прибывшие на место происшествия пожарные сбили его, однако дом практически сгорел. Более того ветер перенес искры на соседнюю усадьбу, где пострадали крыша...
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