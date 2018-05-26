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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском районе сгорел дом, без крова осталась семья с детьми Прибывшие на место происшествия пожарные сбили его, однако дом практически сгорел. Более того ветер перенес искры на соседнюю усадьбу, где пострадали крыша...

Прибывшие на место происшествия пожарные сбили его, однако дом практически сгорел. Более того ветер перенес искры на соседнюю усадьбу, где пострадали крыша жилья и не только.Как сообщают очевидцы, без крова осталась семья с тремя детьми. Они ждали спасателей на улице, не пострадали.Причины пожара устанавливаются.