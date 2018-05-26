ВМФ РФ будет поддерживать численность группировки кораблей в Средиземном море на эффективном уровне

ВМФ РФ будет поддерживать численность группировки кораблей в Средиземном море на эффективном и сбалансированном уровне, заявил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

"В любом случае ВМФ будет поддерживать численный состав группировки в Средиземном море, который будет эффективным и сбалансированным", - сказал он журналистам после торжественной церемонии спуска на воду линейного корабля четвёртого класса "Полтава" в Петербурге.

В. Королев добавил, что численность группировки постоянного оперативного присутствия может гибко и оперативно меняться в зависимости от поставленных задач. "В составе группировки несут службу по принципу постоянной ротации корабли всех флотов. Состав группировки по классам кораблей определяется таким образом, чтобы группировка сохраняла самодостаточность, то есть могла успешно взаимодействовать с авиацией, выполнять задачи поиска подводных лодок, а также задачи противовоздушной обороны",- сказал главком.

По его словам, корабли группировки в средиземном море проводят регулярные учения в составе корабельных поисково-ударных групп в составе тактических групп, это нормальная практика военно-морского присутствия.

"Относительно присутствия в составе группировки кораблей с высокоточным оружием, то они там постоянно находятся. И вполне естественно, что при дальнейшем строительстве кораблей оснащённых комплексами высокоточного оружия их процент может быть увеличен в составе группировки",- добавил В.Королев.