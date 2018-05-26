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На белорусско-латвийской границе задержана группа нелегалов из Ирака
На белорусско-латвийской границе сотрудники спецподразделения погранслужбы задержали группу нелегалов из Ирака, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
"Ночью 27 мая в ходе реализации оперативной информации спецподразделением пограничной службы совместно с полоцкими пограничниками в Браславском районе в километре от границы задержана группа нелегальных мигрантов. Четверых граждан Ирака: мужчин, женщину с ребенком на режимную территорию доставили на автомобиле пособники организатора нелегальной миграции. Далее выходцы с Ближнего Востока попытались нарушить границу с Латвией", - проинформировали в ГПК.
"Иностранные граждане оформлены нарушителями границы, пограничного режима и правил пребывания. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов и пособников противоправной деятельности. Всем им грозит уголовная ответственность", - рассказали в комитете.
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На белорусско-латвийской границе сотрудники спецподразделения погранслужбы задержали группу нелегалов из Ирака, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
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