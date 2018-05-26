|
В Германии горел крупнейший парк развлечений
Новости Германии. 26 мая в Германии произошёл пожар в крупнейшем парке развлечений «Europa-Park». Информация об этом появилась на официальной Twitter-странице парка.
«Дорогие посетители, в районе аттракциона «Пираты Батавии» начался пожар. Пожалуйста, не ходите в тематическую скандинавскую область. Мы скоро уточним информацию. Спасибо!», –
К ликвидации пожара приступили незамедлительно, а через некоторое время началась эвакуация людей из тематической скандинавской области. Пожар тушили около 500 человек.
Парк был временно закрыт, но на следующий день открылся по расписанию. Однако тематические области Скандинавии и Голландии всё ещё закрыты для посещения.
Днём 27 мая работники парка поблагодарили людей за понимание.
«Мы переводим дыхание и хотим использовать эту возможность, чтобы поблагодарить вас за волны сочувствия, которые приходят со всех уголков сети. Ваши послания и наилучшие пожелания дают нам силы стараться на пределе возможного, чтобы вернуться к работе в обычном режиме как можно скорее. Вы лучшие фанаты в мире!», –
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. 26 мая в Германии произошёл пожар в крупнейшем парке развлечений «Europa-Park». Информация об этом появилась на официальной Twitter-странице парка. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)