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Большой бизнес в маленькой деревне: как развивается предпринимательство на селе

27.05.2018 18:42 — Разное | ОНТ  
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Белорусскому бизнесу – новый импульс! 27 лет назад в стране приняли закон, который заложил основы предпринимательства. В столице и областных центрах конкуренция растёт стремительно. Теперь же, в год Малой родины, особый акцент – на развитии бизнес-проектов в сельской местности.

Сейчас Вероника с гордостью показывает свои работы: таких, подмечает рукодельница, не найти нигде. Уникальность заметна невооруженным глазом – к примеру, искусные элементы превращают простое бежевое пальто в произведение искусства. За индивидуальными заказами уже охотятся в разных странах. Но переезжать мастерица не стремится.

Вероника Щуровская, предприниматель: «Для меня Залесье – это своё, родное. Я не хочу отсюда уезжать – меня здесь абсолютно всё устраивает. Здесь у нас спокойно. Я, как человек творческий, мне нужно спокойствие. В большом городе это создавать – это нужны совсем другие условия».

Условия можно создавать и на селе – в этом уверены в бизнес-инкубаторе в Комарово. Тех, кто загорелся идеей создать собственное дело, здесь обучали, как запустить успешный проект, провести переговоры и найти спонсоров. Выпускников уже 60, треть из них получила финансовую поддержку.

Эдуард Войтехович, директор бизнес-инкубатора: «Главная проблема в развитии бизнеса в сельской местности: у большинства людей существует понятие, что сельская местность – это только сельскохозяйственное производство. Мы должны показать пример диверсификации, что здесь можно делать практически всё так же, как в городе. Но мы находимся в преимущественных условиях, потому что живём в чистой среде».

Это подтверждает одна из выпускниц «Школы сельского бизнеса» Александра. В родном Залесье она развивает производство деревянных окон. Заказы поступают не только на новые. Клиенты даже просят восстановить старые рамы. Но – с налётом истории. Чтобы не потерять атмосферу.

Представители государственных органов и бизнесмены тоже решили сменить привычные семинары и конференции на работу на свежем воздухе. Вместе они провели трудовую акцию. В неформальной обстановке обсудили и важные вопросы. Главная тема: как развить активность предпринимателей в сельской местности? 

Поддержат ли начинающих коллег городские бизнесмены, теперь зависит от них. Государство, в свою очередь, уже создало льготные условия: с этого года предприниматели на селе платят только налог на прибыль по ставке в 6% и единый – размером всего в одну базовую величину. Теперь у бизнеса в малых населённых пунктах есть все возможности стать большим. 

 
 
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​Белорусскому бизнесу – новый импульс! 27 лет назад в стране приняли закон, который заложил основы предпринимательства. В столице и областных центрах конкуренция...
 
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