​На белорусско-латвийской границе задержана группа нелегалов из Ирака

Выходцы с Ближнего Востока пытались пересечь границу с Латвией.

Задержаны четверо граждан Ирака (мужчины и женщина с ребёнком). На режимную территорию их доставили на автомобиле пособники организатора канала нелегальной миграции. В настоящее время их тоже разыскивают.