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На белорусско-латвийской границе задержана группа нелегалов из Ирака
Выходцы с Ближнего Востока пытались пересечь границу с Латвией.
Задержаны четверо граждан Ирака (мужчины и женщина с ребёнком). На режимную территорию их доставили на автомобиле пособники организатора канала нелегальной миграции. В настоящее время их тоже разыскивают.
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Выходцы с Ближнего Востока пытались пересечь границу с Латвией.
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