Беларусь не впервые заявляет о необходимости широкого диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на широком пространстве: в Евро-Атлантике и Евразии. Ещё в прошлом году во время сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагал начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса.

На уходящей неделе в Минске Александр Лукашенко вновь говорил о том, что ради сохранения мира ведущим игрокам глобальной политики необходимо уметь договариваться. И малые страны не должны стоять в стороне от этих процессов.

Сложность в том, что «красные линии», которые политики обозначили 43 года назад в Хельсинки, сегодня размыты. Ситуация непростая – это очевидно. Но как измерить уровень напряжённости? И что брать за основу? Температуру? Расстояние? Сотрудники «Бюллетеня учёных-атомщиков» из Чикаго выбрали время и создали часы Судного дня. Стрелки показывают, сколько осталось до ядерной полуночи, когда по прогнозу наступит апокалипсис. У истоков журнала, на секундочку, стояли создатели первой американской атомной бомбы. Кому-кому, а им-то была известна вся степень угрозы.

Сейчас на часах Судного дня – 23.58. То есть человечество от глобальной катастрофы отделяют лишь две символические минуты. Такое же время часы показывали однажды: в 1953 году, когда США и СССР испытали водородные бомбы. К слову, дальше всего от катастрофы цивилизация находилась в 1991 году в связи с окончанием холодной войны. Тогда было без 17 минут полночь.

Действительно ли всё так серьёзно сегодня? Когда на «Минский диалог» прибыли 350 экспертов из 50 стран мира, мы решили сверить с ними часы. Знакомьтесь: Томас Грэм был советником по безопасности президента Джорджа Буша. Признаётся: в Белом доме не раз оценивали вероятность наступления Третьей мировой. Но наш вопрос: какое сейчас время, кажется, застал врасплох.

Пессимизм сохраняет и ещё один политический тежеловес, но уже европейского региона. Туомиоя Эркки более десяти лет занимал кресло министра иностранных дел Финляндии.

Туомиоя Эркки, депутат парламента Финляндии, министр иностранных дел Финляндии (2000 – 2007 гг., 2011 – 2015 гг.): «Я согласен с тем, что сегодня без двух минут полночь. К этому надо относиться серьёзно. Есть напряжение, которого не было со времен холодной войны. В мире очевиден недостаток диалога. Если страны специально не хотят обострять отношения, это может произойти непреднамеренно. Многие страны сегодня «играют мускулами» и наращивают свой военный потенциал».

Александр Гессель в Минске представляет Совет Европы – по должности, а по личным убеждениям принадлежит к лагерю оптимистов. Говорит, не стоит сгущать краски.

Александр Гессель, директор по политическим вопросам Совета Европы: «Сейчас пять часов вечера, светло, светит солнце. Я считаю, что надо быть осторожными ко всякого рода прорицателям апокалипсиса. Трудности есть – их надо решать. Есть «Минский диалог» – здесь разные люди говорят о том, как идти дальше, что надо изменить».



Кстати, во время дискуссии Александр Гессель высказал интересную мысль: вкладывать в соседей, превращая их в друзей, гораздо выгоднее, чем наращивать собственный арсенал вооружения. Беларусь так и поступает – и не только в отношении соседей. По итогам выступления задаём вопрос об отношениях Минска с Советом Европы.

Такой представительный форум – это ещё и признание заслуг Минска в миротворческих усилиях. И пример того, как в сложное время можно наводить мосты. Сегодня между экспертами и политологами, завтра – готовы принять и политиков. И ещё о времени – в отношениях Беларуси и Европы. Впрочем, Беларусь постоянно заявляет: готова сотрудничать и в Востоком, и с Западом. Но не против кого-либо.

Редкий случай: Минск на одной площадке собрал представителей двух противоположных военных блоков – НАТО и ОДКБ. Риторика со сцены была весьма жёсткой.

Но в общении с журналистами были заметны компромиссные ноты.

Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности: «Диалог очень важен для нас. В Минске мы обсудили многие вещи, например, с представителями России. Стало больше доверия и прозрачности, в частности, в военной сфере».



Александр Лукашенко призвал стороны забыть о противоречиях, найти общие цели и решать их сообща – именно так можно выстроить фундамент доверия. Терроризм, киберпреступность, нелегальная миграция, наркоторговля – точек соприкосновения более чем достаточно.

Позади три дня активной работы: поиск компромисса и выработка решений по конкретным конфликтам и в целом – по построению новой архитектуры безопасности. Высказанные идеи ещё предстоит систематизировать и передать из экспертных кругов в политические. К слову, в понедельник в Минске ожидают с визитом главу российской дипломатии Сергея Лаврова. И Владимир Макей вполне может обсудить с коллегой итоги «Минский диалог».

Эмблемой форума стал один из узнаваемых символов гостеприимства столицы Беларуси. Ворота Минска первыми встречают гостей, которые прибывают на вокзал. Кстати, на одной из башен располагаются самые большие часы Беларуси. Не исключено, что в будущем политики будут сверять позиции по актуальным проблемам мира и безопасности именно по минскому времени. Неплохо также, если после этого на часах Судного дня минутная стрелка передвинется назад – хотя бы на минуту.