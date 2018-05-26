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«Четко выговаривает «молот», какие-то повороты крутит»: Девятовский рассказал о маленьком сыне

27.05.2018 21:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вот уже больше полувека в нескольких шагах от легендарного стадиона «Динамо» на свет появляются минчане. Раньше все чаще под гул арены, сегодня – под звук отбойных молотков и перфораторов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Обновлённый стадион «Динамо». Все фишки легендарной арены – в одном материале

Символичное рождение – кто знает? – будущих олимпийцев и реинкарнация спортивной легенды.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Сынок растет, крепчает. Он уже интересуется, четко выговаривает «молот», какие-то повороты крутит. У нас, слава Богу, в Беларуси есть богатый выбор видов спорта, где есть традиции.

 
 
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Новости Беларуси. Вот уже больше полувека в нескольких шагах от легендарного стадиона «Динамо» на свет появляются минчане. Раньше все чаще под гул арены, сегодня...
 
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