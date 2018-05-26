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«Четко выговаривает «молот», какие-то повороты крутит»: Девятовский рассказал о маленьком сыне
Новости Беларуси. Вот уже больше полувека в нескольких шагах от легендарного стадиона «Динамо» на свет появляются минчане. Раньше все чаще под гул арены, сегодня – под звук отбойных молотков и перфораторов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Символичное рождение – кто знает? – будущих олимпийцев и реинкарнация спортивной легенды.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
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Новости Беларуси. Вот уже больше полувека в нескольких шагах от легендарного стадиона «Динамо» на свет появляются минчане. Раньше все чаще под гул арены, сегодня...
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