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Комментарии  российских и европейских коллег по «Минскому диалогу»

27.05.2018 22:48 — Разное | ОНТ  
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Сверяют часы по минскому времени уже не первый год участники переговоров по решению конфликта в нагорном Карабахе, на Донбассе. Будут ли это делать создатели новой архитектуры мировой безопасности? Время покажет, но белорусская столица постоянно демонстрирует свою готовность создавать все условия, чтобы переговоры о мире в любой точке планеты  были продуктивными.

Сегодня мы решили обсудить главное событие недели совместно с руководителями российского и европейского бюро ОНТ. И сейчас на связи со студией «Контуров» из Москвы – Светлана Карульская, из Брюсселя – Руслан Поддубский. 

Недаром говорят, что большое видится на расстоянии. О «Минском диалоге» за эту неделю написано и сказано немало. И всё же, если верить 350 экспертам из 50 стран, которые принимали участие в форуме – сделать несколько шагов навстречу друг другу, укрепляя международную безопасность – вполне реально. Вклад официального Минска и лично Александра Лукашенко в миротворческую миссию Беларуси в восточноевропейском регионе невозможно переоценить.

Руслан Поддубский: Если объективно посмотреть на карту восточноевропейского региона, то Беларусь может подать пример спокойствия, стабильности, мира и отсутствия противоречий в обществе. Давайте посмотрим вокруг: Россия, Украина, Молдова, Кавказ, а в Западной Европе накопился вообще накопился такой клубок проблем, начиная от миграционных, националистических и террористических угроз, заканчивая усиливающимися социальными протестами в отношении всё больших и жёстких экономических мер, то вот через одного европолитики заявляют, что в ближайшие годы главная задача ЕС – это укрепление собственных границ  внутренней безопасности и  усиление обороноспособности. 

Светлана Карульская: Да, и для российской стороны Минск, который называют Мирском, на этой неделе объект пристального внимания. Наша страна показала себя, как нейтральный переговорщик: минский саммит, минские договорённости – за один стол уже удавалось усадить самых непримиримых. Приднестровье, Сирия, и опять же Украина – темы, которые обсуждали в Минске, так или иначе, сегодня касаются России. На своих площадках напрямую поговорить с европейскими партнёрами у россиян пока не получается, поэтому они очень рассчитывали на Минск.

Подробности – в видеоинформации

 
Теги: Минск
 
 
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​Сверяют часы по минскому времени уже не первый год участники переговоров по решению конфликта в нагорном Карабахе, на Донбассе. Будут ли это делать создатели...
 
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