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В Сети появилось видео испытаний боевого экзоскелета

28.05.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Размещённый в Интернете ролик демонстрирует возможности экзоскелета ONYX, разработанного для американской армии и предназначенного для преодоления значительных расстояний.

Уникальность ONYX в том, что он способен работать при максимальных перепадах. Создатели говорят, что экзоскелет может самостоятельно определять нагрузку и тип покрытия, по которому идёт человек. Его движением управляют мини-сервоприводы.

Вес устройства составляет 6,4 килограмма, а время работы – от 8 до 16 часов.

Разработавшая экзоскелет компания надеется запустить его массовое производство через два года.

 
 
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​Размещённый в Интернете ролик демонстрирует возможности экзоскелета ONYX, разработанного для американской армии и предназначенного для преодоления значительных...
 
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