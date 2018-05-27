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В Сети появилось видео испытаний боевого экзоскелета
Размещённый в Интернете ролик демонстрирует возможности экзоскелета ONYX, разработанного для американской армии и предназначенного для преодоления значительных расстояний.
Уникальность ONYX в том, что он способен работать при максимальных перепадах. Создатели говорят, что экзоскелет может самостоятельно определять нагрузку и тип покрытия, по которому идёт человек. Его движением управляют мини-сервоприводы.
Вес устройства составляет 6,4 килограмма, а время работы – от 8 до 16 часов.
Разработавшая экзоскелет компания надеется запустить его массовое производство через два года.
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Размещённый в Интернете ролик демонстрирует возможности экзоскелета ONYX, разработанного для американской армии и предназначенного для преодоления значительных...
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