В Сети появилось видео испытаний боевого экзоскелета

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Размещённый в Интернете ролик демонстрирует возможности экзоскелета ONYX, разработанного для американской армии и предназначенного для преодоления значительных расстояний.

Уникальность ONYX в том, что он способен работать при максимальных перепадах. Создатели говорят, что экзоскелет может самостоятельно определять нагрузку и тип покрытия, по которому идёт человек. Его движением управляют мини-сервоприводы.

Вес устройства составляет 6,4 килограмма, а время работы – от 8 до 16 часов.

Разработавшая экзоскелет компания надеется запустить его массовое производство через два года.