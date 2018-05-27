ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поставлен рекорд пассажировместимости «Запорожца» (видео)

28.05.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

В салоне легендарного украинского автомобиля смогло одновременно разместиться 17 человек. После это машину даже удалось завести.

Рекорд был установлен на фестивале «Запорожские врата». Предыдущий рекорд был установлен на прошлом фестивале – тогда в автомобиль смогли поместиться 14 человек.

Владелец машины Никита Литвин рассказывает, что после размещения в салоне 17 человек он даже смог завести транспортное средство. Он утверждает, что если бы один человек подвинул ногу, то он даже смог бы поехать.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​В салоне легендарного украинского автомобиля смогло одновременно разместиться 17 человек. После это машину даже удалось завести.
 
Новости дня
Новости разные
 
Комментарии  российских и европейских коллег по «Минскому диалогу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика