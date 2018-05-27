Поставлен рекорд пассажировместимости «Запорожца» (видео)

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В салоне легендарного украинского автомобиля смогло одновременно разместиться 17 человек. После это машину даже удалось завести.

Рекорд был установлен на фестивале «Запорожские врата». Предыдущий рекорд был установлен на прошлом фестивале – тогда в автомобиль смогли поместиться 14 человек.

Владелец машины Никита Литвин рассказывает, что после размещения в салоне 17 человек он даже смог завести транспортное средство. Он утверждает, что если бы один человек подвинул ногу, то он даже смог бы поехать.