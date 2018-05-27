Малая родина

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Сегодня мы решили поговорить о Слепянской водной системе. В 1989 году авторский коллектив во главе с Николаем Жлобо был удостоен Государственной премии СССР за «Архитектурно-ландшафтные комплексы восточных районов г. Минска». Это единственный минский объект, получивший в советские годы общесоюзную творческую награду такого высочайшего уровня. Но сегодня, к сожалению, она приходит в упадок. Мой коллега Константин Степанец отправился на экскурсию.

С каким размахом подходили к строительству белорусской столицы можно увидеть на генплане города 1972 года: водно-зелёный диаметр Минска – Свислочь, систему парков на ней должны были дополнить Слепянский и Лошицкий водяные полукруги – общей протяжённостью около 40 километров. Из отсутствия под рукой полноводных рек, использовать собирались небольшие речки, ручьи или просто овраги. Искусственные водоёмы с системой парков должны были пронзить периферийные районы города, обеспечить жителей местом для отдыха, а предприятия – технической водой. Своим силуэтом ландшафтная водно-зелёная система Минска напоминала бы кириллическую букву «Ф»: центр – Свислочь, правая часть – Слепянская система, левая – Лошицкая. Слепянскую завершить успели, Лошицкую – нет.

К строительству Слепянской водной системы приступили лишь к началу 80-х, когда завершили все основные водохранилища на Свислочи. На Цнянке – исток. Вода поступает из Дроздовского водохранилища с помощью специальной насосной станции. Ведь ресурса маленькой речки Слепни, которой всё это обязано названием, для такого потока явно недостаточно. Его мощность – три кубометра в секунду.

Дмитрий Геращенко – один из авторов проекта -- сохранил то, что было на месте Слепянской системы до начала строительства.

Дмитрий Геращенко, архитектор Слепянской водной системы: «Проектирование велось в две стадии – сначала был сделан архитектурный проект для утверждения стоимости. Делался он очень быстро, чтобы войти в пятилетку. Второй стадией было рабочее проектирование: сначала самой водной системы – вода с каскадами, с берегами и так далее, а вторым этапом – озеленение, благоустройство прилегающей территории».

На улице Гамарника река прячется под землёй, но парк быть обязан: по замыслу архитекторов – одна из самых важных особенностей водной системы – её непрерывность. Зелёная масса и коридор воздуха должны были пройти через весь город. Но теперь эта идея поставлена застройщиками под сомнение. В некоторых местах парковая полоса уже надёжно перекрыта огромными бизнес-центрами.

Протяжённость Слепянской водной системы – 22 километра. Площадь водной глади – около 150 гектаров, но главное – 13 оригинальных авторских каскадов. Это сейчас они для глаза минчанина стали родными, а тогда эти сооружения горожанам казались фантастикой и авангардом. Один из красивейших водопадов на перекрёстке Карбышева и Логойского тракта. Перед этим водный поток прятался под землёй, а здесь – показывает себя во всей красе – многоступенчатый каскад имеет перепад 4 метра 30 сантиметров. А перепад воды всей Слепянской системы почти как десятиэтажка – 31 метр.

Кстати, по законодательству Слепянская водная система – это малая река. То есть де-юре – обладает прибрежной зоной – где запрещена не то, что стройка, а вообще любая хозяйственная деятельность. Де-факто, к примеру, здесь (в районе улицы Парниковой) частная застройка и вовсе примыкает вплотную к воде.

Фактически, всё это – памятник советской архитектуры, однако пока этот статус не будет закреплён официально, то зелёная зона вокруг канала находится в зоне риска.

В своё время на строительство всего этого великолепия было потрачено три миллиона рублей. С учётом того, что доллар на тот момент стоил 90 копеек – это огромные деньги. Но чего действительно недоставало – материалы.

Дмитрий Геращенко, архитектор Слепянской водной системы: «Не было такого набора декоративной плитки, который сейчас есть, многих облицовочных материалов, были большие ограничения на естественный камень. В руках был бетон, мягкое покрытие и рваный камень. Он хороший материал декоративный, но для палитры немножко маловато».

Отразилось не только на палитре, но и на сохранности.

К большей части сооружений Слепянской водной системы рука строителей не касалась уже 30 лет. Если каскады созданы из гидротехнического бетона, соответственно, более прочные, то набережные во многих местах имеют отнюдь не товарный вид. Если не заняться ими сейчас, то вскоре здесь будут и вовсе графские развалины.

Вроде бы ответственных немало: Водоканал, «Зеленстрой», администрации районов Минска, через которые система проходит, однако ж у семи нянек – дитя без глаза. Да и средств на толковую поэтапную реконструкцию пока нет.

Владимир Архангельский, главный архитектор предприятия «Минскпроект»: «Сейчас целиком его одновременно сделать невозможно. Но это возможно путём деления на конкретные участки и восстановления – это реальный путь воссоздания авторской идеи».

Едва ли не единственный обновлённый участок набережной – возле Национальной библиотеки. И действительно – в таком обрамлении алмаз смотрится более презентабельно. Кстати, это и есть один из возможных путей реконструкции всей системы – инвестор возводит неподалёку какой-либо объект и заодно реконструирует участок набережной.

Примеров водно-парковых комплексов хватает даже на постсоветском пространстве: Измайловские пруды в Москве, парк Победы в Питере, парк Софиевка в украинской Умани. Все они значительно старше Слепянской системы, но, зачастую, сохранились в лучшем виде. И, главное, что есть у нас – это не только «лёгкие» белорусской столицы, но и её лицо. Терять которое не стоит ни при каких обстоятельствах.