В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появилось видео испытаний американского боевого экзоскелета Сообщается, что эта новинка поможет военнослужащим в преодолении значительных расстояний. Вес экзоскелета 6,4 килограмма, а время его работы составляет от...

Сообщается, что эта новинка поможет военнослужащим в преодолении значительных расстояний. Вес экзоскелета 6,4 килограмма, а время его работы составляет от 8 до 16 часов.Экзоскелет самостоятельно приспосабливается к движениям человека и определяет, с каким грузом и по какой местности он двигается. Также устройство помогает при подъемах и спусках с возвышенностей.