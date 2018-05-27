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Появилось видео испытаний американского боевого экзоскелета

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Сообщается, что эта новинка поможет военнослужащим в преодолении значительных расстояний. Вес экзоскелета 6,4 килограмма, а время его работы составляет от 8 до 16 часов.

Экзоскелет самостоятельно приспосабливается к движениям человека и определяет, с каким грузом и по какой местности он двигается. Также устройство помогает при подъемах и спусках с возвышенностей.
 
 
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Сообщается, что эта новинка поможет военнослужащим в преодолении значительных расстояний. Вес экзоскелета 6,4 килограмма, а время его работы составляет от...
 
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