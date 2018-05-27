В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Германии на акции протеста вышли более 25 тыс. человек Более 5 тыс. человек принимали участие в митинге, организованном правой партией "Альтернатива для Германии". Демонстранты требовали пересмотра миграционной...

Более 5 тыс. человек принимали участие в митинге, организованном правой партией "Альтернатива для Германии". Демонстранты требовали пересмотра миграционной политики и прекращения "исламизации" страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.В то же время более 20 тыс. человек протестовали против позиции правых и расовой нетерпимости.Ранее "Альтернатива для Германии" подала в Конституционный суд жалобу на канцлера Ангелу Меркель. Партия требует дать правовую оценку ее политике открытых дверей.