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Десятая часть «Звездных войн» неудачно стартовала в прокате

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Американские и канадские зрители, по данным компании comScore, оставили в кинотеатрах за пятницу-воскресенье $83 млн. В понедельник, который в США является выходным, зрители, как ожидается, потратят на очередные «Звездные войны» еще около $20 млн.

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Между тем, ожидалось, что сборы фильма в США и Канаде за четыре составят от $130 млн до $150 млн.

Мировые кассовые сборы фильма превысили за этот период $148 млн, пишет ТАСС.

The Hollywood Reporter отмечает, что этот результат является одним из худших для высокобюджетных голливудских картин за последнее время. 

Оригинальная трилогия "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. В конце 1990-х он решил перезапустить франшизу и снял три фильма о событиях, которые предшествовали действию первых трех эпизодов.


 
Теги: Гродно
 
 
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Американские и канадские зрители, по данным компании comScore, оставили в кинотеатрах за пятницу-воскресенье $83 млн. В понедельник, который в США является...
 
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