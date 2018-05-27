В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десятая часть «Звездных войн» неудачно стартовала в прокате Американские и канадские зрители, по данным компании comScore, оставили в кинотеатрах за пятницу-воскресенье $83 млн. В понедельник, который в США является...

Американские и канадские зрители, по данным компании comScore, оставили в кинотеатрах за пятницу-воскресенье $83 млн. В понедельник, который в США является выходным, зрители, как ожидается, потратят на очередные «Звездные войны» еще около $20 млн.Между тем, ожидалось, что сборы фильма в США и Канаде за четыре составят от $130 млн до $150 млн.Мировые кассовые сборы фильма превысили за этот период $148 млн, пишетThe Hollywood Reporter отмечает, что этот результат является одним из худших для высокобюджетных голливудских картин за последнее время.Оригинальная трилогия "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. В конце 1990-х он решил перезапустить франшизу и снял три фильма о событиях, которые предшествовали действию первых трех эпизодов.