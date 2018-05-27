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28 мая в Музее истории театральной и музыкальной культуры открывается выставка «Марк Шагал и театр»

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ФОТО: Вероника Патапенко 

Для этого им пришлось в течение двух лет изучать театральное наследие Шагала, начиная с постановки гоголевского «Ревизора» в витебском Театре революционной сатиры (ТеРевСат) в 1920 году и кончая балетом Стравинского «Жар-птица» в нью-йоркской Метрополитен-опере в 1945 году. А в промежутке был Московский еврейский камерный театр Алексея Грановского, где художник не только рисовал настенные панно для залов и вестибюля, но и создавал декорации и костюмы к спектаклям, в том числе к знаменитому «Вечеру» по мотивам Шолом-Алейхема. 


 «Вдохновляясь творчеством мастера из Витебска, молодые художники осваивали приёмы создания образа через костюм, занимались разработкой и реализацией своих эскизов из нетрадиционных материалов, изучали историю театра ХХ века. Театральность была неотъемлемой частью мироощущения Шагала, поэтому в работах студентов использованы впечатления не только от работ для театра, но и от его картин, графики и текстов», - рассказывает куратор выставки, искусствовед Татьяна Бембель.

Выставка продлится в Минске до 10 июня.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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ФОТО: Вероника Патапенко  Для этого им пришлось в течение двух лет изучать театральное наследие Шагала, начиная с постановки гоголевского «Ревизора»...
 
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