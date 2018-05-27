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Кадыров поручил провести в Чечне всеобщий ДНК-тест, чтобы вернуть российских детей с Ближнего Востока

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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"Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ", - написал Кадыров в своем аккаунте соцсети ВКонтакте.

В частности, вернуть на родину планируют детей 19 россиянок, которые в апреле были приговорены в Ираке к пожизненному заключению – они обвиняются в принадлежности к террористической организации "Исламское государство", пишет ТАСС. Большинство подсудимых заявили, что их силой привезли в Ирак состоявшие в ИГ мужья. 


 
 
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"Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ", - написал Кадыров в своем аккаунте соцсети ВКонтакте. В...
 
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