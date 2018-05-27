В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кадыров поручил провести в Чечне всеобщий ДНК-тест, чтобы вернуть российских детей с Ближнего Востока "Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ", - написал Кадыров в своем аккаунте соцсети ВКонтакте. В...

", - написал Кадыров в своем аккаунте соцсети ВКонтакте.В частности, вернуть на родину планируют детей 19 россиянок, которые в апреле были приговорены в Ираке к пожизненному заключению – они обвиняются в принадлежности к террористической организации "Исламское государство", пишет. Большинство подсудимых заявили, что их силой привезли в Ирак состоявшие в ИГ мужья.