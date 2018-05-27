﻿ Встреча Трампа и Ким Чен Ына все-таки может состояться 12 июня в Сингапуре, причем с участием президента Южной Кореи. 21.by
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Встреча Трампа и Ким Чен Ына все-таки может состояться 12 июня в Сингапуре, причем с участием президента Южной Кореи

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Источник заявил, что обсуждение возможности проведения встречи идет между главами США и КНДР. Президент Мун Чжэ Ин может присоединиться к саммиту, если он состоится.

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Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что отменил намеченную встречу с Ким Чен Ыном из-за воинственных заявлений и враждебности Пхеньяна. Он отметил, что переговоры состоятся, когда Северная Корея продемонстрирует конструктивный подход. Позже Трамп заявил, что передумал отменять встречу с лидером КНДР.

В минувшую субботу в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Республикой Корея состоялась очередная встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с главой КНДР Ким Чен Ыном. 

 
 
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Источник заявил, что обсуждение возможности проведения встречи идет между главами США и КНДР. Президент Мун Чжэ Ин может присоединиться к саммиту, если он...
 
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