В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Встреча Трампа и Ким Чен Ына все-таки может состояться 12 июня в Сингапуре, причем с участием президента Южной Кореи Источник заявил, что обсуждение возможности проведения встречи идет между главами США и КНДР. Президент Мун Чжэ Ин может присоединиться к саммиту, если он...

Источник заявил, что обсуждение возможности проведения встречи идет между главами США и КНДР. Президент Мун Чжэ Ин может присоединиться к саммиту, если он состоится.Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что отменил намеченную встречу с Ким Чен Ыном из-за воинственных заявлений и враждебности Пхеньяна. Он отметил, что переговоры состоятся, когда Северная Корея продемонстрирует конструктивный подход. Позже Трамп заявил, что передумал отменять встречу с лидером КНДР.В минувшую субботу в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Республикой Корея состоялась очередная встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с главой КНДР Ким Чен Ыном.