Визит зампреда КНР, День открытых дверей на МТЗ и трагедия в Бобруйске. Главное за воскресенье

27 мая в Беларусь прибыл заместитель председателя КНР Ван Цишань, для которого это первый официальный визит за рубеж на данном посту. В Национальном аэропорту Минск его встретил Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Там же состоялись переговоры между ними. Глава белорусского правительства отметил, что отношения нашей страны с Китаем построены на взаимоуважительной и равноправной основе.
Ван Цишань в воскресенье посетил Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Глава администрации парка Александр Ярошенко во время визита зампреда КНР выступил с предложением создать особый правовой режим торговли между «Великим камнем» и Китаем.
Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил, что Беларусь удовлетворена ходом переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. По его словам, в ближайшее время наша страна должна согласовать позицию со всеми основными участниками ВТО, кроме США.
Минский тракторный завод в свой 72-й день рождения устроил День открытых дверей. Тысячи горожан и гостей города с удовольствием проснулись в воскресенье пораньше, чтобы побывать в стенах легендарного предприятия.
В Бресте пограничники превратили 100-летний юбилей службы в самый настоящий праздник для горожан. Особенно понравилось мероприятие детям, которые буквально «облепили» технику пограничников.
А вот в деревне Хмелево Жабинковского района отметили традиционный праздник «Хмелевская семуха». Он открывается старинным обрядом «Вождение куста», на котором, собственно, и основано торжество.
В Гродно в районе Девятовка, где снимался культовый фильм «Белые Росы», установили деревянные скульптуры героев картины: Федора Филимоновича Ходаса и его соседа Тимофея. Не забыли и про пса по кличке Валет.
В воскресенье в Минске стартовал белорусский фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова». Он проходит в культурном инкубаторе «Ок16» в историческом корпусе Минского станкостроительного завода имени Октябрьской Революции.
Продолжая литературную тему: жюри Букеровской премии выбрало пять лучших книг, авторы которых получали данную награду с момента ее основания в 1969 году. Все они, кстати, написаны на английском языке.
Мир
В результате атаки боевиков в Сирии погибли четверо российских военных. В Министерстве обороны РФ рассказали, что двое российских советников, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять человек получили ранения, двое из которых скончались уже в военном госпитале.
Грузия намерена войти в НАТО к 2021 году. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Он отметил, что членство в НАТО представляет важность, исходя из необходимости укрепления безопасности Грузии.
В Санкт-Петербурге под «мостом глупости», над которым написано «Газель не проедет», застряла юбилейная 150-я «Газель». Перед путепроводом были установлены дополнительные информационные щиты, которые призывают водителей обратить внимание на допустимые габариты автомобилей, однако это не особо помогает.
Страшная трагедия произошла в Бобруйске. На пожаре в квартире на восьмом этаже погибли близнецы, шестилетние мальчик и девочка. Их мать в это время дома отсутствовала.
Белорусские пограничники задержали четырех граждан Ирака, которые пытались нелегально пересечь границу с Латвией. Иностранцы оформлены как нарушители границы, пограничного режима и правил пребывания.
80-летняя Клара Николаевна Мажейко (Афанасьева) из агрогородка Колодищи Минского района ушла из дома и пропала. ПСО «Ангел» и милиция обращаются за помощью к гражданам, располагающим информацией о местонахождении пенсионерки.
Житель Светлогорска попытался снять деньги с чужой карточки, которую нашел. Ранее судимый безработный мужчина подобрать пин-код к карте не смог, однако по факту произошедшего все равно возбуждено уголовное дело по статье «хищение имущества, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации».
Спорт
Андриан Цибульский по итогам отчетно-выборной конференции Белорусской федерации биатлона переизбран на пост председателя БФБ. Его замом станет Игорь Кузнецов, генеральным секретарем – Дарья Домникова.
На чемпионате Беларуси по футболу в воскресенье состоялись три матча 9-го тура. Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» одержали синхронные победы и продолжили погоню за борисовским БАТЭ, а дебютант Высшей лиги «Луч» вырвал ничью в противостоянии с «Городеей».
Латвийская теннисистка Елена Остапенко, победившая на Открытом чемпионате Франции в прошлом году, сложила чемпионские полномочия уже в первом круге «Ролан Гаррос-2018». Она уступила украинке Катерине Козловой — 5:7, 3:6. Козлова, кстати, во втором раунде может встретиться с нашей Викторией Азаренко, если белоруска завтра победит чешку Катерину Синякову.
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