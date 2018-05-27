В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 28 мая Овен Пассивный день Вероятны неожиданные обстоятельства, разрушающие все планы Овнов. У многих возникнет необходимость действовать экспромтом. Телец ...

Пассивный день Вероятны неожиданные обстоятельства, разрушающие все планы Овнов. У многих возникнет необходимость действовать экспромтом.Тельцам будет хотеться напиться, но это не решит ваших проблем, только добавит новых. Кто-то будет претендовать на ваше место под солнцем, будьте готовы к этому.Звезды призывают Близнецов доверять интуиции, а не случайным проходимцам, которые попытаются его провести. Среди них могут оказаться даже те, с кем вы когда-то дружили.Сейчас окажется несложно пополнить кошелек за счет удачных вложений, выгодных сделок, торговых операций. Кроме того, Раки, страдающие от одиночества, сумеют найти своего суженого.Будет удачно складываться решение личных текущих проблем. Львам будет казаться, что их день полон случайностей, но ведь ничего не случается просто так.Дева должна быть в ответе за свои успехи и неудачи. Никого не вините и не критикуйте, особенно, если у самих бревно в глазу.Положение планет идеально для людей в возрасте. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом.Наконец-то кто-то сможет заинтриговать Скорпионов, и они будут ходить мечтательные и довольные. Если вас кто-то сегодня обидит чем-то, не отвечайте тем же, так вам будет лучше.Звезды обещают Стрельцу расширение бизнеса, если он занимается им уже на протяжении многих лет. Вы наконец-то ощутите те результаты, к которым так долго шли.Вас могут повысить в должности, появятся признание, авторитет и известность. Все это будет в радость, потому что заслуженно.Возможны незапланированные, но приятные гости. Водолеям не стоит много думать и анализировать, сегодня это не полезно, нужно просто прожить этот день без лишних эмоций.Рыбы будут так усердно искать помощи извне, что забудут про то, чем вообще решили сегодня заняться. Постарайтесь соблюдать правила техники безопасности, иначе не избежать травм и ушибов.