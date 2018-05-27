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Гороскоп на 28 мая
28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Овен
Пассивный день Вероятны неожиданные обстоятельства, разрушающие все планы Овнов. У многих возникнет необходимость действовать экспромтом.
Телец
Тельцам будет хотеться напиться, но это не решит ваших проблем, только добавит новых. Кто-то будет претендовать на ваше место под солнцем, будьте готовы к этому.
Близнецы
Звезды призывают Близнецов доверять интуиции, а не случайным проходимцам, которые попытаются его провести. Среди них могут оказаться даже те, с кем вы когда-то дружили.
Рак
Сейчас окажется несложно пополнить кошелек за счет удачных вложений, выгодных сделок, торговых операций. Кроме того, Раки, страдающие от одиночества, сумеют найти своего суженого.
Лев
Будет удачно складываться решение личных текущих проблем. Львам будет казаться, что их день полон случайностей, но ведь ничего не случается просто так.
Дева
Дева должна быть в ответе за свои успехи и неудачи. Никого не вините и не критикуйте, особенно, если у самих бревно в глазу.
Весы
Положение планет идеально для людей в возрасте. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом.
Скорпион
Наконец-то кто-то сможет заинтриговать Скорпионов, и они будут ходить мечтательные и довольные. Если вас кто-то сегодня обидит чем-то, не отвечайте тем же, так вам будет лучше.
Стрелец
Звезды обещают Стрельцу расширение бизнеса, если он занимается им уже на протяжении многих лет. Вы наконец-то ощутите те результаты, к которым так долго шли.
Козерог
Вас могут повысить в должности, появятся признание, авторитет и известность. Все это будет в радость, потому что заслуженно.
Водолей
Возможны незапланированные, но приятные гости. Водолеям не стоит много думать и анализировать, сегодня это не полезно, нужно просто прожить этот день без лишних эмоций.
Рыбы
Рыбы будут так усердно искать помощи извне, что забудут про то, чем вообще решили сегодня заняться. Постарайтесь соблюдать правила техники безопасности, иначе не избежать травм и ушибов.
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Овен Пассивный день Вероятны неожиданные обстоятельства, разрушающие все планы Овнов. У многих возникнет необходимость действовать экспромтом. Телец ...
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