Опять поблажки для Макса?

Жак Вильнев об "аварийности" Макса Ферстаппена

Авария и отдыхающий "пейс-кар"

Вторые номера в командах

Гонщик дня и прочее

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Формула-1. Гран-при Монако. Даниель Риккиардо — победитель и гонщик дня Несмотря на сложность обгонов по узким улицам столицы Монако, зрителям довелось их увидеть сегодня не единожды. Правда, все они проходили за пределами первой...

Несмотря на сложность обгонов по узким улицам столицы Монако, зрителям довелось их увидеть сегодня не единожды. Правда, все они проходили за пределами первой "шестерки" гонщиков, которые как стартовали в строгом квалификационном порядке, так и финишировали неизменным списком после 78 кругов дистанции. Ни Себастьяну Феттелю на красном "Феррари", ни Льюису Хэмильтону на серебристом "Мерседес", ни их обоим напарникам Райкконнену и Боттасу не удалось хоть как-то проявить себя в плане борьбы. А четкая работа механиков трех команд-лидеров во время единственного пит-стопа не дала повода для беспокойства их руководству.Правда, Эстебан Окон несколько необычно смотрелся в лидирующей группе, понимая, что это место ему досталось благодаря отсутствию рядом Макса Ферстаппена. После субботней аварии, исключившей участие голландца в квалификации, гонщику "Ред Булл" пришлось стартовать с последнего места. И хотя Максу удалось вплотную подобраться к основным актерам этого Гран-при, борющимся за оставшиеся после лидеров 6-8 места, больше, чем на 9-е место, ему рассчитывать без сильного риска уже не приходилось. А рисковать после того, как он разбил машину на субботних свободных заездах, он, по его признанию после гонки, уже не хотел. Похоже, запас терпения у руководства "Ред Булл" по отношению к юному голландскому дарованию уже достиг предела, о чем Ферстаппена наверняка предупредили. И теперь у него уже нет даже морального права на безрассудность действий, которыми он и так сильно подпортил в этом сезоне свою репутацию.Уже под клетчатый флаг к Эстебану Окону на расстояние атаки приблизился его соотечественник Пьер Гасли, удачно улучшивший свою стартовую 10-ю позицию за счет хорошей работы с шинами. Но на хвосте его "Торо Россо" уже много кругов откровенно "висел" Нико Хюлькенберг, выжидавший малейшего промаха от Пьера, чтобы атаковать. Поэтому до откровенной борьбы в этой группе дело так и не дошло. Именно предполагая неуступчивость Нико и Пьера, Ферстаппен вел себя на этот раз целомудренно, хотя в плане зрелищности спектакля ставки делались именно на "голландского хулигана".Последним, кому достались хоть какие-то очки, оказался на этот раз Карлос Сайнс. Его стартовая 8-я позиция, с учетом схода Фернандо Алонсо из-за отказавшей коробки передач, могла бы улучшиться. Но по ходу гонки у испанца не получилось также хорошо сработать со своими шинами, как у его напарника. И когда после пит-стопа Нико Хюлькенберг догнал Карлоса, то испанца команда попросила пропустить немецкого пилота вперед. Благо, что сейчас командные приказы не запрещены, и этот факт не вызвал никакого излишнего обсуждения, поскольку был вполне легальным. Более того, пропустив Нико, которого преследовал в тот момент по пятам Макс Ферстаппен, Карлос проявил себя еще с другой стороны хорошим командным бойцом. На протяжении нескольких кругов он сдерживал пилота "Ред Булл", давая оторваться напарнику.Но поскольку австрийские болиды были сегодня самыми быстрыми на трассе, то долго сопротивляться Сайнсу не довелось. Ферстаппен все же сумел объехать Карлоса в шикане сразу после выезда из тоннеля.Хотя именно этот маневр и вызвал массу нареканий со стороны журналистов и профессионалов автоспорта. Пересмотрев неоднократно повтор данного инцидента, можно прийти к однозначному выводу, что обгон был совершен с нарушением, которое стюарды предпочли даже не рассматривать в качестве спорного инцидента. А ведь оснований для этого было предостаточно. В первой попытке обгона Макс ускорился после тоннеля по внутренней стороне и фактически не оставил места Карлосу на трассе. Сайнсу пришлось на своем "Рено" даже срезать эту шикану, сохранив свою позицию. Тут же по радио Ферстаппен стал жаловаться командному мостику, требуя, чтобы руководство "Ред булл" обратило на это внимание руководителя гонки. Круг спустя, Карлос предпочел проехать эту шикану по внутренней траектории, повторив маневр Макса, но только его "Рено" в этот момент была впереди. И фактически именно Сайнс мог выбирать сам оптимальную для себя траекторию.Ферстаппен, пытаясь все же совершить в этом месте обгон, откровенно срезал шикану, проехавшись по поребрикам. Это и было нарушением правил, поскольку гонщик "Ред Булл" за счет "срезки шиканы" улучшил свою позицию. Испанец тоже обратился по радио к своему командному мостику, отметив, что Макс обошел его за счет выезда за пределы трассы. Но увы, стюарды посчитали этот маневр правильным. Они даже не стали принимать его в свое рассмотрение, что весьма удивило нас. В очередной раз к поведению Ферстаппена отнеслись со снисхождением, хотя окажись на его месте любой другой молодой гонщик, его тут же бы наказали либо попросили вернуть позицию.Настигнув несколькими кругами позже Нико Хюлькенберга, Макс попытался сходу провести атаку на "Рено" немецкого гонщика. Но по радио ему "прозрачно намекнули", что он должен проявить максимальную осторожность, выполняя этот маневр. Иными словами голландцу было сказано, что он должен в целости и сохранности доехать до финиша. Потому-то Ферстаппен потом и говорил в своем интервью, что он решил больше не рисковать, поскольку в Монако слишком узкая трасса. Хотя до сих пор его это совсем не останавливало.Анализируя мнения знающих профессионалов автоспорта, я обратил внимание на следующую оценку Жака Вильнева, которую канадский чемпион Формулы-1 высказал журналистам в отношении голландца. "Макс не просчитывает риски, и это дорого ему обошлось в этот уик-энд, - сказал Жак. - Если он будет продолжать такими же темпами, то он никогда не станет чемпионом. Что-то нужно поменять. Но проблема в том, что если он изменится, то поедет медленнее, и значит это будет уже не тот быстрый и талантливый гонщик, о котором все сейчас говорят с воодушевлением. Я не знаю, что можно ему предложить. Ему просто очень повезло, что у него до сих пор сохраняется большая поддержка команды".Трудно не согласиться с такими выводами, но то, что Фертаппену нужно менять свой подход к гонкам - это очевидно. Слишком много "везучести" у него было в первые 3 сезона, слишком часто ему более опытные гонщики прощали "детские ошибки" и чрезмерную самонадеянность при обгонах. Теперь, похоже, с этим уже покончено. И Максу нужно скорректировать свои действия с учетом заново сложившейся ситуации вокруг него.Самым опытным специалистом по трассе в Монако безо всякого сомнения можно назвать Бернда Майландера, который вот уже 19-й сезон управляет машиной безопасности в гонках Формулы-1. Кому как ни ему знать в подробных деталях все уголочки, ямочки и выбоины на этой трассе. Практически в каждой гонке на улицах княжества в Монте-Карло появление пейс-кара считается закономерностью. А вот на этот раз обошлись и без него. Благо, что с некоторых пор существует практика режима "VSC", то есть "виртуального сэйфети-кара". В этом режиме все машины должны ехать, не превышая установленной максимальной скорости, которая значительно ниже гоночной, чтобы маршалы успели убрать обломки на трассе.Когда на выезде из тоннеля на "Альфа Ромео Заубер" монегаска Шарля Леклера отказали тормоза, казалось, что без Майландера и на этот раз не обойтись. Шарль, пытаясь удержать болид от столкновения с "Торо Россо" Брендона Хартли, откровенно утюжил правые металлические отбойники, но новозеландец не увидел приближающегося соперника в зеркалах. Ударившись в "Торо Россо", бело-красный "Заубер" сумел уехать в зону безопасности, а протараненный итальянский болид с горем пополам самостоятельно добрался до боксов. Уже через пару кругов трасса была очищена, а заведенный мотор "пейс-кара" Бернда Майландера так и остался не у дел.Тактическая борьба между командами предполагает разные схемы для работы своим гонщикам. Чтобы противостоять соперникам, командные мостики, как правило, отправляют одного своего пилота по одному плану, а другого - по второму. Это дает возможность снизить риски и хотя бы для одной машины добиться успеха. Но с позиции тех пилотов, для которых выбранная стратегия не срабатывает, все кажется слишком банальным: отдано предпочтение напарнику. Насколько справедливы эти обвинения - в каждом случае нужно разбираться отдельно. Но два ярких примера, которые имели место в Монако, заслуживают нашего рассмотрения.Стартовавший с хорошей 8-й позиции Карлос Сайнс отлично начал гонку. Но на первом отрезке его шины начали неожиданно больше изнашиваться, чем то предвидел инженерный штаб. Возможно, в этом была ошибка и самого пилота, слишком рьяно бросившегося в атаку на своего соотечественника Фернандо Алонсо на первых кругах. Как бы то ни было, но уже на 17-м круге Карлоса позвали на пит-стоп. И получалось, что оставшиеся 60 (!) кругов ему нужно было ехать на одном комплекте покрышек. Естественно, что их состояние уже к 50-му кругу было никудышным. И, пропуская вперед себя сначала Пьера Гасли, потом напарника, а потом еще и Макса Ферстаппена, Сайнс не мог не возмущаться действиями руководства. Хорошо еще, что он не стал откровенно обвинять командный мостик в протекторате в пользу Нико Хюлькенберга.В команде "МакЛарен" внешне все выглядело похоже, с той лишь разницей, что Стоффеля Вандорна, напротив, задержали подольше на первом комплекте шин, чтобы обеспечить выезд на "чистую трассу" после пит-стопа его более именитому напарнику Фернандо Алонсо. Задача была выполнена, и испанский чемпион вернулся после обслуживания в боксах, не попав в трафик. А вот гонка бельгийца была этим испорчена настолько, что финишировать он смог лишь на 14-м месте. При этом у Алонсо потом отказала коробка передач, и он вообще не финишировал. А вот Вандорн, совершив второй незапланированный пит-стоп в режиме виртуального пейс-кара, показал на финише приличную скорость. Выехав из боксов сразу же после лидировавшего Даниеля Риккиардо, обогнавшего бельгийца на круг, Стоффель фактически стал "прокладкой безопасности" между австралийцем и его преследователем Себастьяном Феттелем. Маршаллы уже готовы были показать пилоту "МакЛарен Рено" синие флаги, чтобы тот пропустил немецкого чемпиона, да вот только темп Вандорна в этот момент был явно выше, чем у Феттеля.Реально Стоффелю было даже под силу попытаться обогнать Риккиардо и вернуться с лидером в один круг, но бельгийский пилот предусмотрительно не стал этого делать. Он предпочел просто "висеть на фонарях" у Даниеля, показывая с ним фактически одинаковую скорость.Наше внимание привлек тот факт, что после гонки Вандорн в интервью журналистам пожаловался, что команда принесла его гонку в жертву гонке Алонсо. По моему убеждению, это опасный сигнал. У Стоффеля не настолько прочные позиции в команде, чтобы с такой смелостью заявлять пусть даже и правдивую информацию. Ведь как в квалификации, так и в общем зачете бельгиец значительно уступает испанскому чемпиону. И после своего второго сезона в "МакЛарен Рено", если Фернандо предпочтет остаться еще на год в британской команде, Вандорну могут найти замену из числа более успешных молодых пилотов, которые сейчас лидируют в чемпионате ФИА Ф2. Например, Ландо Норрис. Бельгийцу, на мой взгляд, следует не критиковать команду, поскольку ни к чему хорошему подобная критика за последние десятилетия в Формуле-1 еще не приводила. А найти в себе внутренние силы, чтобы достойно провести остаток сезона, составив сильную конкуренцию Фернандо. Иначе с контрактом на следующий сезон у Стоффеля могут быть большие проблемы.Традиционное интернет-голосование отдало предпочтение в споре за звание "Гонщика дня" не тому пилоту, который совершил больше всего обгонов, или который прорывался через весь пелотон, обеспечивая спектакль и зрелище. Обычно это случается именно так. В сегодняшней гонке болельщики, отправившие свои смс в этом конкурсе, предпочли назвать героем дня Даниеля Риккиардо. И не потому, что этот все время улыбающийся австралийский пилот завораживает своим оптимизмом и обаянием. А потому, что несмотря на появившиеся к середине гонке проблемы с силовой установкой, он все же сумел не пропустить вперед себя более быстрых соперников. И еще потому, что в 2016 году именно здесь, в Монте-Карло, он уже стартовал с поула и должен был финишировать первым, если бы команда глупо не ошиблась на пит-стопе во время замены колес. Похоже, фортуна решила вернуть австралийцу должок двухгодичной давности. И болельщики с этим полностью согласились.Через две недели Большие призы будут гоняться в Монреале на Гран-при Канады. И эта гонка наверняка подарит нам как много интересных сюжетов на самой трассе, так и интригующее развитие событий во внутрикомандной борьбе пилотов.