В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко сложила полномочия в первом круге ...

20-летняя спортсменка сенсационно уступила в первом круге «Ролан Гаррос» украинке Катерине Козловой (WTA: 66) — 5:7, 3:6.Остапенко стала второй победительницей этого турнира серии «Большого шлема» в открытой эре (с 1968 года), которая проиграла в первом раунде, защищая титул в Париже. Ранее подобное происходило с россиянкой Анастасией Мыскиной в 2005 году.Стоит отметить, что Козлова во втором круге может встретиться с Викторией Азаренко (WTA: 82), если белоруске удастся победить чешку Катерину Синякову (WTA: 57). Эта встреча пройдет завтра, 28 мая, начало в 12.00.