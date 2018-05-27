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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко сложила полномочия в первом круге

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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20-летняя спортсменка сенсационно уступила в первом круге «Ролан Гаррос» украинке Катерине Козловой (WTA: 66) — 5:7, 3:6.

Остапенко стала второй победительницей этого турнира серии «Большого шлема» в открытой эре (с 1968 года), которая проиграла в первом раунде, защищая титул в Париже. Ранее подобное происходило с россиянкой Анастасией Мыскиной в 2005 году. 

Стоит отметить, что Козлова во втором круге может встретиться с Викторией Азаренко (WTA: 82), если белоруске удастся победить чешку Катерину Синякову (WTA: 57). Эта встреча пройдет завтра, 28 мая, начало в 12.00.

 
 
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