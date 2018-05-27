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Футболисты минского «Динамо» одолели «Смолевичи», «Шахтер» выиграл у «Гомеля»

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: vk.com/fc_dinamominsk

В Солигорске местный «Шахтер» принимал «Гомель». Хозяева поля усилиями Игоря Кузьменка открыли счет уже на 9-й минуте. На 18-й минуте Антон Шрамченко восстановил статус-кво, однако на 56-й минуте хорватский хавбек горняков Лука Шимунович отправил второй мяч в ворота гостей и установил окончательный счет на табло.

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В поселке Октябрьский дебютанты Высшей лиги «Смолевичи» встречались с одним из лидеров чемпионата страны — минским «Динамо». Хозяева здорово смотрелись на протяжении практически всей игры, однако удержать ничью так и не сумели. На 82-й минуте капитан динамовцев Александр Нойок забил сам мощным ударом со штрафного, а спустя три минуты помог отличиться Антону Сароке.

В Минске столичный «Луч» вырвал ничью в противостоянии с «Городеей». На гол Дмитрия Игнатенко на 38-й минуте минчане ответили мячом Артура Каца на 82-й.

Положение команд: 1. БАТЭ — 24 очка (8 матчей). 2. «Динамо» (Минск) — 20 (9). 3. «Слуцк» — 15 (8). 4. «Неман» — 15 (8). 5. «Шахтер» — 15 (9).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Фото: vk.com/fc_dinamominsk В Солигорске местный «Шахтер» принимал «Гомель». Хозяева поля усилиями Игоря Кузьменка открыли счет уже на 9-й минуте. На 18-й минуте Антон...
 
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