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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футболисты минского «Динамо» одолели «Смолевичи», «Шахтер» выиграл у «Гомеля» Фото: vk.com/fc_dinamominsk В Солигорске местный «Шахтер» принимал «Гомель». Хозяева поля усилиями Игоря Кузьменка открыли счет уже на 9-й минуте. На 18-й минуте Антон...

В Солигорске местный «Шахтер» принимал «Гомель». Хозяева поля усилиями Игоря Кузьменка открыли счет уже на 9-й минуте. На 18-й минуте Антон Шрамченко восстановил статус-кво, однако на 56-й минуте хорватский хавбек горняков Лука Шимунович отправил второй мяч в ворота гостей и установил окончательный счет на табло.В поселке Октябрьский дебютанты Высшей лиги «Смолевичи» встречались с одним из лидеров чемпионата страны — минским «Динамо». Хозяева здорово смотрелись на протяжении практически всей игры, однако удержать ничью так и не сумели. На 82-й минуте капитан динамовцев Александр Нойок забил сам мощным ударом со штрафного, а спустя три минуты помог отличиться Антону Сароке.В Минске столичный «Луч» вырвал ничью в противостоянии с «Городеей». На гол Дмитрия Игнатенко на 38-й минуте минчане ответили мячом Артура Каца на 82-й.: 1. БАТЭ — 24 очка (8 матчей). 2. «Динамо» (Минск) — 20 (9). 3. «Слуцк» — 15 (8). 4. «Неман» — 15 (8). 5. «Шахтер» — 15 (9).