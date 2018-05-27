﻿ Фотофакт. Житель Витебска встретил на лесной дороге медведя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. Житель Витебска встретил на лесной дороге медведя

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Фото животного разместил в соцсети Вконтакте Кирилл Иванов, который работает водителем маршрутки. По словам мужчины, на этой дороге он встречал самых разных зверей, но «косолапый» попался впервые.

— Из-за шока я не успел испугаться. Медведь минуты две-три не уходил, поэтому я успел его сфотографировать. Зверь был реально огромный, по фотографии это трудно понять. Он был широченный, по фигуре и шерсти видно было, что зверь в самом рассвете сил, — рассказал Кирилл порталу «Народныя навіны Віцебска».

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото животного разместил в соцсети Вконтакте Кирилл Иванов, который работает водителем маршрутки. По словам мужчины, на этой дороге он встречал самых разных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сустрэча з насельніцтвам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика