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Фотофакт. Житель Витебска встретил на лесной дороге медведя
28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото животного
— Из-за шока я не успел испугаться. Медведь минуты две-три не уходил, поэтому я успел его сфотографировать. Зверь был реально огромный, по фотографии это трудно понять. Он был широченный, по фигуре и шерсти видно было, что зверь в самом рассвете сил, — рассказал Кирилл порталу
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Фото животного разместил в соцсети Вконтакте Кирилл Иванов, который работает водителем маршрутки. По словам мужчины, на этой дороге он встречал самых разных...
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