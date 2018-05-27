В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Колодищах пропала пожилая женщина Клара Николаевна Мажейко (Афанасьева) в пятницу, 25 мая, около 14.30 должна была отправиться в Церковь евангельских христиан-баптистов «Спасение», но там так и не...

Клара Николаевна Мажейко (Афанасьева) в пятницу, 25 мая, около 14.30 должна была отправиться в Церковь евангельских христиан-баптистов «Спасение», но там так и не появилась.В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей пенсионерке, обращайтесь по телефонам: 7733, +375-33-6666-856, +375-33-6666-033 (ПСО «Ангел»), или 102.