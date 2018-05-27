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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Санкт-Петербурге под «мостом глупости» застряла юбилейная «Газель» Трехпролетный путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги был построен в городе на Неве в 2011 году. В «Мостотресте» неоднократно...

Трехпролетный путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги был построен в городе на Неве в 2011 году. В «Мостотресте» неоднократно подчеркивали, что «мост глупости», как его называют местные жители, полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе ограничивающим высоту транспорта до 2,7 метра.Перед мостом также установлены дополнительные информационные щиты, которые призывают водителей обратить внимание на допустимые габариты автомобилей.